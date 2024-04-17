太平島開通 SES 中軌衛星訊號 估今年底前773點全到位

數位部今（17）日表示，太平島開通SES中軌衛星訊號，並啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，總傳輸頻寬可達25Mbps，通訊綜合效能約為之前的3.9倍，提供駐紮太平島海巡署官兵使用。此外，預計將在今年底前完成700個非同步衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點、國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共計773個點位。

位於南沙群島的太平島處於我國重要戰略位置，但因地理因素，通訊頻寬長期不足，導致對外通訊不便。數位部及所屬財團法人電信技術中心（Telecom Technology Center，TTC）昨日已正式開通SES中軌衛星訊號，並偕同中華電信（2412）於16日啟用島上Wi-Fi與行動網路服務。

數位部表示，為強化我國通訊韌性，從2023年起推動為期兩年的非同步衛星應變網路驗證計畫，以概念驗證（PoC）的方式，建置低軌衛星及中軌衛星組成的衛星應變網路，以驗證此新興科技提升我國通訊韌性的可行性。該計畫優先建置衛星設備於我國本島與離島重要節點或無異質備援通訊地區，太平島即為其中之一。

數位部及TTC於去年9月，與海洋委員會、海巡署及中華電信等單位於太平島設置SES mPower中軌衛星設備，並完成島上Wi-Fi及電信業者基地臺衛星傳輸網路規劃及建置。今年4月SES於全球正式開通第二代mPower衛星通訊服務，TTC技術人員即在海委會及海巡署協助下，於4月7日再次前往太平島進行SES mPower衛星測試，並協助中華電信工程人員以遠端方式開通基地台衛星傳輸鏈路。在16日完成所有測試後，正式啟用島上Wi-Fi與行動網路服務，經實測，島上官兵可使用的總傳輸頻寬可達25Mbps，通訊效能約為之前的3.9倍，大幅強化太平島與臺灣之間網路通訊品質。

數位部將持續與相關單位合作，預計將於今年底前完成700個非同步衛星終端設備站點、70個基地台衛星後傳鏈路站點、國外3個非同步軌道衛星終端設備站點，共計773個點位，建立我國專有非同步軌道衛星應變網路，並將持續推動整合非同步軌道衛星及多元異質的緊急應變網路，強化我國通訊韌性。