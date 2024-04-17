光寶攜北科大組研發中心 聚焦智慧能源、人工智慧技術

光寶（2301）與國立臺北科技大學 ( 北科大 ) 17日宣布共組「光寶-北科聯合研發中心」，開啟雙方前瞻技術研發合作的新里程碑。「光寶-北科聯合研發中心」將聚焦於「智慧能源」與「AI人工智慧技術」等前瞻領域之先進材料、技術與創新管理模式的開發與研究，並與電機、電子、光電、資工、材資等系所展開深度合作。

結合光寶與北科大之共同優勢與資源整合，推動關鍵領域之應用研究發展，為光寶未來新賽道的發展、新技術研究，以及具備創新思維的相關領域高階研發人才培育策略，挹注高度成長動能。

光寶科技總經理邱森彬表示，光寶以能源 ( 轉能、節能、控能、 儲能 ) 為策略發展核心，並展開綠色資料中心、永續運輸與高效能基礎設施三大綠色解決方案之賽道。同時，為佈局未來新賽道與關鍵領域，光寶積極強化研發人才的創新思維與先進技術的創新應用，以面對全球快速變化與各式挑戰。

北科大在智慧能源、AI研究、車用領域與人才創新能力方面皆具有領先地位，本次透過聯合研發中心的成立，將結合雙方優勢與長期的合作經驗，提前布局高階人才招聘策略，為前瞻研發技術激盪出更具潛力與創新的應用與解決方案。

北科大校長王錫福指出 ，雙方將以聯合研發中心為管理與技術平台，建立光寶科技與北科大長久密切的產學合作鏈結，共同推動前瞻技術發展及跨領域應用研究，藉此培養學用合一的高階研發人才，協助企業技術創新，於新興產業領域奠定領先根基。

「光寶-北科聯合研發中心」合作的「智慧能源」開發，將以前瞻電力電子為主軸，應用於高效能電源設計與潔淨替代能源管理，並於北科大校園內設置智慧電網示範點，進行技術驗證。而「AI人工智慧技術」，將應用於車輛駕駛認知分析與行車安全風險控管，並採用AI影像監控技術，針對駕駛及車外環境進行智慧感測與監控，優化影像識別與決策品質，提升人車安全。

光寶科技作為能源管理的全球領導廠商，以及在轉能、節能、控能、 儲能領域的優勢布局，並結合北科大在智慧能源、材料、車用軟硬體整合領域之研究優勢，以及人才不怕挑戰、勇於創新的思維模式，共同研發先進技術，並持續強化合作深度、培育新賽道領域之高階研發人才，促進產學研發，為市場提供更多優質解決方案。