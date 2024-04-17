夏普面板廠傳關廠 法人估友達、群創下半年單季轉盈

日媒報導，鴻海（2317）轉投資日商夏普規劃暫停部份大型LCD面板生產，同時，（土界）工廠最快會在今年中完全關廠下，法人機構預估，面板的供需市況好轉，將有助友達（2409）、群創（3481）在下半年時，單季轉虧為盈。

大型法人機構表示，由於夏普旗下為（土界）10代面板，單一廠房影響全球面板供給約2~3%，外加近期台灣面板廠商亦逐步關停旗下老舊產能的運營，減少營運費用壓力外並嘗試耕耘新興應用，因此，預估今年整體面板供給有望陸續減少近5~10%，並帶動面板平均報價表現高於去年，帶動友達、群創營運好轉，下半年開始有望單季轉盈。

展望全年，預期全球經濟狀況有望溫和復甦，而國際體育賽事的舉辦以及AI PC議題發酵將有望推升電視和筆電銷量皆小幅年增，此外，消費者對於螢幕面積的需求逐年放大當中，因此，預估今年全球面板面積需求將有望年增近一成。

供給方面，預期在韓廠已大致退出LCD面板供應市場、台廠陸續改裝老舊產線用於更具附加價值的新興事業中、而陸廠亦因佔據主導地位後，為優化營運表現而控制產品供給量，因此，預期今年供需將能維持在相對平衡的狀況，使電視面板價格有望隨電子銷售旺季到來而再度價漲。

此外，群創不僅持續耕耘傳統面板事業群體，亦積極開發包含車載解決方案、面板封裝、生醫、衛星等高附加價值之產品應用，期望能在未來增加營運波動的穩定性，降低獲利受面板產業衝擊影響的風險。由於報價升幅高於預期的狀況下，調升群創今年營收預估至2,299億元、年成長8.6%，因產品報價重回上升循環、稼動率提升且長期耕耘的利基型產品將初顯成效，調升毛利率預估至6%，營業淨損縮小至86.2億元，預估稅後淨損為72.2億元。