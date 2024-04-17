聽新聞
test
0:00 / 0:00
仁寶啟動交棒 許勝雄退出董事改選
仁寶電腦將於今年股東會進行董事改選，昨日正式公布董事提名名單，共計提名十五位董事候選人，現任董事長許勝雄並未列入此次董事提名名單中，公司表示，「仁寶電腦將正式啟動交班計畫！」新任董事長預計將於五月卅一日股東常會董事改選後選任。
十五位董事候選人名單為董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事Anthony Peter Bonadero，董事彭聖華，以及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。
仁寶為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，公司提名獨董席次增加到五席，仁寶董事會亦通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言