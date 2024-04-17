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仁寶啟動交棒 許勝雄退出董事改選

聯合報／ 記者鍾張涵／台北報導
仁寶董座許勝雄。記者吳康瑋／攝影
仁寶董座許勝雄。記者吳康瑋／攝影

仁寶電腦將於今年股東會進行董事改選，昨日正式公布董事提名名單，共計提名十五位董事候選人，現任董事長許勝雄並未列入此次董事提名名單中，公司表示，「仁寶電腦將正式啟動交班計畫！」新任董事長預計將於五月卅一日股東常會董事改選後選任。

十五位董事候選人名單為董事陳瑞聰、董事金寶電子工業股份有限公司代表人陳威昌、董事台灣創業投資股份有限公司代表人柯長崎，董事許勝傑，董事許介立，董事斌寶投資股份有限公司代表人許吳椿，董事翁宗斌，董事許炯奇，董事Anthony Peter Bonadero，董事彭聖華，以及獨董蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。

仁寶為持續追求完善的公司治理並促進董事會職能，公司提名獨董席次增加到五席，仁寶董事會亦通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁。

仁寶 許勝雄

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