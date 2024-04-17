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鮑爾說利率不變 史指收黑、道瓊漲63點中止六連跌

和碩要發限制型股票4.5萬張

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導
和碩發行限制員工權利新股
和碩發行限制員工權利新股

和碩（4938）為吸引及留任公司所需專業人才，並提高員工對公司向心力及歸屬感，昨（16）日公告董事會決議發行限制員工權利新股案，預計發行4.5萬張，和碩預計，本次費用化金額約達26億元。

根據公告顯示，和碩此次決議發行限制員工權利新股案，預計發行價格為10元，總計發行4.5萬張。和碩前次發行限制員工權利新股案為2020年，當時發行張數為6萬張。

和碩表示，辦理限制員工權利新股主要是吸引及留任公司所需專業人才，提高員工對公司向心力及歸屬感，以共同創造公司及股東之利益。

針對可能費用，和碩表示，公司應於給與日衡量股票之公允價值，並於既得期間分年認列相關費用，今年度擬提股東常會決議發行之限制員工權利新股上限為4.5萬張，每股以10元發行，設算估計可能費用化金額約26億元，以公司普通股股票價格87.46元擬制估算。和碩昨天股價收95.4元，下跌3.3元。

以此推算，和碩暫時預估2024年至2027年費用化金額分別約為4億、13.81億、6.13億及2.06億元。

不過，雖然費用化是分四年，但因實際發放是從2025年開始分三年發放，主要是因員工需待滿一年才開始發放。

至於對公司每股盈餘稀釋情形，和碩表示，以截至2月底公司已發行流通在外股數計算，今年到2027年費用化後，每股盈餘可能減少金額分別約0.15元、0.52元、0.23元及0.08元，對公司每股盈餘稀釋尚屬有限，因此對股東權益尚無重大影響。

和碩表示，既得條件為符合公司之限制員工權利新股發行辦法所定之公司整體績效及員工個人績效考評標準，符合資格之員工為以限制員工權利新股授予日當日已到職之公司正式編制內全職員工為限。

和碩 股東

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