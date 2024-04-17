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世芯越南設點 擴大研發實力

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導

股后世芯-KY（3661）擴展海外布局，昨（16）日公告董事會通過將成立越南子公司，是繼大陸、台灣與日本等地之後，另一個新據點。外界預期，該公司此舉應是希望借重當地的科技人才，持續擴大研發團隊規模。

根據世芯公告，依據公司發展策略，擬由該公司或該公司100％持股子公司，於越南設立100％持股子公司，名稱暫定為Alchip Technologies Inc.，相關投資金額為100萬美元（約新台幣3,200萬元），得一次或分次增資。

世芯是AI指標概念股，去年營收結構中，高效能運算（HPC）應用業績比重持續穩定在八成以上。ASIC設計服務業者與IC設計廠一樣，對於研發人才倚重程度很高，開案量愈大，需要更多研發資源支持。

世芯目前約600人左右的團隊中，大約有四分之三都是工程師。隨著業務拓展，持續需要更多技術人才加入，該公司先前指出，雲端服務供應商客戶目前大多採用輝達等業者的晶片，效能表現好，但比較貴。改採用ASIC的成本降低效果會非常顯著，該公司也持續接洽相關潛在客戶。

關於研發團隊布局，除了中國大陸、台灣與日本據點之外，世芯總經理沈翔霖之前也表示，該公司在馬來西亞的設計中心已有20多人的規模，也考慮在越南設點，大致希望每個據點的研發人員規模不超過100人。整體而言，他希望到今年底時，大陸與非大陸的研發資源比重可達各一半。

IC設計 世芯 越南

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