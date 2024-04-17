許勝雄期許接棒者 有更好發展能量

金仁寶集團傳承交棒計畫，今年由旗下代工大廠仁寶（2324）接力，董事長許勝雄將退出董事會，以集團總裁的身分，掌舵金仁寶集團長期事業發展方向與策略。許勝雄昨（16）日接受本報專訪時表示，「社會巨輪本來就一直轉動，應該是要交棒的時候了」，期許接棒者要比上一代有更好的發展能量。

許勝雄1973年與父親許潮英共同創立金寶電子，如今金仁寶集團已邁入第51周年，許勝雄也打拚了超過50年，現已年屆80，決定啟動交棒傳承。

許勝雄表示，自己的責任非常單純，就是營造好的經營環境，讓有能力、有理想、有抱負的同仁，透過組織發展，將能力發揮出來。在他眼裡看來，繼任者也有相同的胸懷，具備專業能力，瞭解組織運作統籌機制，也願意栽培優秀同仁，是非常適合接棒的人選。對於交棒後，繼任者如何延續積極擴張的成長策略，許勝雄說，自己的用人哲學很簡單，「知人善任、分層授權、用人不疑、疑人不用」。

許勝雄表示，交棒後，集團個別公司董事長、總經理，必須承擔應負的責任，「我不會有太多長臂管理，會從集團政策及資源整合、永續發展方向去做協助，日常經營就交給他們」。他也認為，接棒的人要比上一代的人有更好的發展能量。