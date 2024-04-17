夏普面板廠傳年中關廠 群創、友達後市審慎樂觀

日媒報導，鴻海（2317）轉投資日商夏普規劃暫停部份大型LCD面板生產；另有傳聞堺工廠最快會在今年中完全關廠。近期面板市況回溫，夏普加入減產行列，供給持續減少下，有助市場繼續正向發展，助益價格走勢，為面板雙虎群創（3481）、友達（2409）營運增添助力。

NHK引述未具名的消息人士報導，夏普這項大型LCD面板生產暫停生產計畫，主要為遏制經營堺市10代面板廠子公司堺工廠（SDP）的虧損繼續擴大。據悉，夏普過去連兩年淨損，主因就是堺工廠營運萎靡不振，NHK報導並指出，夏普將和客戶討論停產的時機。

有消息傳出，堺工廠最快今年中完全關閉。研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益認為，若堺工廠大量減產，或真如傳聞所言於今年中關廠，對面板業來說，供給減少了，將有助於發揮穩定面板價格作用，助益面板雙虎友達、群創後市發展。

謝勤益分析，堺工廠的10代線月產能約7萬片玻璃基板，若以電視面板計算，年產500萬至600萬片。其產品組合是生產42吋、60吋及70吋等規格的電視面板，並非10.5代線生產的主流尺寸43吋、65吋及75吋。如果堺工廠關廠，將會對出產特殊尺寸的較小電視品牌廠，造成採購困難，必需移轉至主流尺寸。

謝勤益認為，堺工廠的產能對整體電視面板市場的影響不大，但是對心理層面的影響很大。以電視面板而言，台廠都是跟著大陸面板廠的價格動態，少了一家日本面板廠，對台廠反而有利，面板價格還可再上漲。

電視面板報價今年以來一路走揚，近期LCD面板業都對產出多所節制，以防破壞此波漲價行情。全球LCD面板龍頭大陸京東方日前即高喊，現在持續採「按需（求）生產」策略，讓面板產業延續良性發展。

面板雙虎都對後市持正向態度。友達董事長彭双浪先前表示，今年可以看到復甦的契機，包括 AI PC、Windows 升級有機會刺激換機潮，加上今年有國際大型體育賽事帶動大尺寸電視需求，展望2024年，雖然有挑戰，但持審慎樂觀態度。

群創總經理楊柱祥看好今年有五大利多為面板市場助陣，「庫存已不是問題」，加上升息也近尾聲，所有不利的因素，加上戰爭、國際通膨等因素鈍化後，又有三大國際運動經典賽事接續登場，喜迎2024年景氣會比去年好，今年下半年更是審慎樂觀看待。



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