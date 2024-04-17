世芯私募引進策略投資人 法人：有利長線發展

股后特殊應用IC（ASIC）設計服務IC業者世芯-KY（3661）昨（16）日公告，董事會通過辦理發行上限1,000張新股私募案，將洽策略性投資人辦理。法人以世芯昨天收盤價2,830元計算，1,000張股票市值約當28.3億元。

世芯去年中也曾辦理私募，當時由緯創、私募基金業者ACHG Limited參與應募，各認購690張股票，當時私募每股認購價格訂為1,448元，為參考價的八折。法人認為，世芯辦理私募，雖會面臨股本膨脹、稀釋每股獲利表現問題，但若能進一步找到更多合作夥伴，對公司長線發展有利。

世芯營運概況

世芯表示，董事會通過此次辦理私募，對象以策略性投資人為限，主因該公司長期經營與業務發展需要，將選擇對其未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並希望能有助於該公司擴大業務市場、強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，且是能認同該公司經營理念的策略性投資人。

世芯強調，藉由策略性投資人的經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於該公司降低營運成本、擴大業務版圖，以提高未來營運績效。

對於應募人，世芯表示，尚無已洽定的對象，私募案將於股東會決議之日起一年內，一次或分次，最多不超過三次來辦理。

世芯先前受美系大客戶訂單可能挪移傳聞影響，股價大幅回檔，從3月上旬的歷史天價4,565元一路回落，15日一度下探波段低點2,695元，昨天在大盤重挫547點下逆勢收紅，終場漲75元、收2,830元，呈現跌深反彈走勢。

世芯基本面良好，去年在第一大客戶、美雲端服務供應商（CSP）的訂單加持下，全年營收與獲利表現雙創新高，營收首度衝破300億元大關，每股純益為45.47元，日前公布今年3月業績，再創歷史新高，首季營收表現也已連兩季刷新紀錄，單季業績首度突破百億元大關。

法人看好，世芯第2季業績將持續增長，可望連三季改寫紀錄，今年營收表現有機會逐季走高，帶動全年成績續登歷史新高峰，並挑戰首度賺進超過八個股本。



延伸閱讀

世芯越南設點 擴大研發實力