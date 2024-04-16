世芯將辦私募 於越南設立100％持股子公司

特殊應用IC（ASIC）設計服務IC業者世芯-KY（3661）於16日宣布，該公司將成立越南子公司，另外將於不超過1,000張的額度內進行私募。

世芯表示，依據公司發展策略，擬由該公司或該公司100％持股之子公司，於越南設立100％持股子公司，投資金額為1,000,000美元，得一次或分次增資。

另外，世芯決定辦理私募，對象以策略性投資人為限。因該公司長期經營與業務發展需要，將選擇對其未來營運能產生直接或間接助益者為優先考量，並能有助於該公司擴大業務市場、強化客戶關係，或提升業務開發整合效益，或能提高技術，並能認同該公司經營理念的策略性投資人。

世芯強調，藉由策略性投資人的經驗、技術、知識、品牌聲譽及市場通路等優勢，經由策略合作、共同開發業務、或市場整合等方式，預計將有助於該公司降低營運成本、擴大業務版圖，以提高未來營運績效。不過目前尚無已洽定的應募人。