快訊

影響3762戶！桃園青埔突停電2個半小時住戶喊「好熱」 台電解釋原因

指大姑夫杜秉澄家暴 徐巧芯驚揭語音對話：他還揚言「要殺我們全家」

濃煙竄出！高雄必比登名店「昭明腳庫飯」火警 老闆受困3樓獲救

聽新聞
test
0:00 / 0:00

聯發科蔡力行將於COMPUTEX演講 探討先進半導體技術發展和AI

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導
聯發科。 聯發科提供
聯發科。 聯發科提供

外貿協會於16日宣布，聯發科副董事長暨執行長蔡力行，將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講，探討先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓AI能夠無所不在。

屆時蔡力行將分享生成式AI如何持續形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭、企業及工業等各領域的創新樣貌。此外，他也將強調推動AI普及化的重要性，為世界各地的人們開創嶄新的機會。

聯發科為各種連網裝置帶來AI功能，每年約有20億台內建其晶片的終端產品在全球上市。聯發科在智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置、Arm架構Chromebook、Android平板電腦等領域，均取得相關晶片市占第一的位置，同時也是Wi-Fi解決方案供應商，跨足寬頻、零售路由器、消費性電子裝置和遊戲等領域。此外，聯發科也為連網智慧汽車提供全面的產品組合。

AI 聯發科

延伸閱讀

台積電遭拋售萬張、公股急護盤 18日法說將牽動 AI 行情

緯創連三年奪創新機構獎 總座林建勳：三領域布局有成

華為新筆電現英特爾晶片 美議員跳腳批「華府最大謎團」

聯發科搶A 商機 營運添柴火

相關新聞

聯發科蔡力行將於COMPUTEX演講 探討先進半導體技術發展和AI

外貿協會於16日宣布，聯發科副董事長暨執行長蔡力行，將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講，探討先進半導體...

瞄準智慧車用領域商機 群創攜CarUX擴大布局智慧座艙生態系

群創（3481）集團瞄準智慧座艙加速成長商機，偕子公司CarUX將於4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch ...

廣達砸16.99億入手2套「微電網系統」落腳美國加州廠

代工大廠廣達（2382）16日宣布，代替位於美國田納西州納許維爾子公司 QMN 公告，為滿足公司營運需求，將以美金高達5...

鴻海宣布認養新北萬里海灘 致力維護生態環境保護

全球最大科技製造與服務商鴻海（2317）推動永續腳步不停歇，16日宣布認養新北市萬里海灘（瑪鋉溪流域），全長600公尺白...

輝達 Blackwell 需求揚！有望助台積電 CoWoS 產能大增150%

輝達（Nvidia）新一代平台Blackwell包括B系列GPU、及整合自家Grace Arm CPU的GB200等。研...

Counterpoint 預期 GenAI 手機到2027年底出貨超過5.5億台

具備生成式AI功能的終端設備興起，AI手機銷售衝高，研調機構 Counterpoint 研究團隊研究《智慧型手機360服...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。