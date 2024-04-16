聯發科蔡力行將於COMPUTEX演講 探討先進半導體技術發展和AI

外貿協會於16日宣布，聯發科副董事長暨執行長蔡力行，將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講，探討先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓AI能夠無所不在。

屆時蔡力行將分享生成式AI如何持續形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭、企業及工業等各領域的創新樣貌。此外，他也將強調推動AI普及化的重要性，為世界各地的人們開創嶄新的機會。

聯發科為各種連網裝置帶來AI功能，每年約有20億台內建其晶片的終端產品在全球上市。聯發科在智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置、Arm架構Chromebook、Android平板電腦等領域，均取得相關晶片市占第一的位置，同時也是Wi-Fi解決方案供應商，跨足寬頻、零售路由器、消費性電子裝置和遊戲等領域。此外，聯發科也為連網智慧汽車提供全面的產品組合。