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促用戶3G升4G！中華電再出奇招 送衛生紙方案重現江湖

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
中華電信。 圖／聯合報系資料照片
中華電信。 圖／聯合報系資料照片

台灣3G網路即將在今年6月底落日，為推動用戶3G升級4G，當年引起全台關注的「送衛生紙」方案重現江湖，中華電信（2412）宣布，3G升4G方案，VoLTE手機零元，升級4G、5G指定方案，五月花厚棒衛生紙或Hami Point 150點好禮二選一。

2017年台灣2G網路規劃落日時，中華電信為刺激用戶升級3G、4G，除打出手機零元購機，更祭出衛生紙攻勢，升級就送一袋衛生紙，當時中華電信主管就曾感嘆，手機零元沒人要，還好送衛生紙倒是吸引數萬用戶升級。

今年6月底，3G網路即將落日，為吸引用戶升級4G、5G，中華電信再次祭出送衛生紙方案。

中華電信指出，為順應國際行動通信發展趨勢、提供國人更優質的行動上網體驗及音質更佳的VoLTE語音服務，經主管機關通傳會核准，中華電信將於今2024年6月30日關閉3G網路。

中華電信表示，為利客戶順利移轉，中華電信提供3G客戶升級4G購機優惠，月繳149元起，INHON、HUGIGA等多款VoLTE手機0元入手。另針對銀髮、弱勢族群，提供「樂齡方案」與「暖心方案」專屬優惠，除上述購機方案，月繳149元起，申辦通信約最高享1.5GB行動上網量。

針對已持有VoLTE手機的3G客戶，中華電信表示，提供升級4G單門號方案，月繳183元，即可享有國內行動上網量1GB、網內20分鐘及網外（含市話）20分鐘，並贈童書夢工廠前3個月免月租及導航王前6個月免月租。上述方案合約期間內，亦享精采Hami包每項99元加購優惠價。

此外，中華電信指出，即日起3G客戶至全台各門市升級4G、5G指定方案，即享加碼好禮二選一，包括五月花厚棒衛生紙一串或Hami Point 150點。

中華電信強調，VoLTE高音質通話係透過行動寬頻網路提供語音通話服務，讓您在行動寬頻網路撥打電話，不僅可享受超高音質通話，還可在通話同時高速上網。用戶手機直撥537免費專線，即可查詢手機是否支援VoLTE。

4G 中華電信 手機

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