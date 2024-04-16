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COMPUTEX主題演講再添一大咖 聯發科蔡力行將暢談AI

經濟日報／ 蘇嘉維／台北即時報導
聯發科。 圖/聯合報系資料照
聯發科。 圖/聯合報系資料照

外貿協會16日宣布，聯發科（2454）副董事長暨執行長蔡力行博士將在6月4日於COMPUTEX 2024發表主題演講。蔡力行將探討先進半導體技術發展和連網技術標準如何讓人工智慧能夠無所不在。

現今的AI運算已帶來更加個人化且直覺的體驗。蔡執行長將分享生成式AI如何持續形塑未來智慧行動、交通運輸、智慧家庭、企業及工業等各領域的創新樣貌。此外，他也將強調推動AI普及化的重要性，為世界各地的人們開創嶄新的機會。

聯發科致力於為各種連網裝置帶來先進的AI功能，每年約有20億台內建其晶片的終端產品在全球上市。聯發科技在智慧型手機、智慧電視、語音助理裝置、Arm架構Chromebook、Android平板電腦等領域為全球第一的晶片解決方案廠商，同時也是領先業界的WiFi解決方案供應商，跨足寬頻、零售路由器、消費性電子裝置和遊戲等領域。此外，聯發科技也為連網智慧汽車提供全面的產品組合。

COMPUTEX 2024以「AI串聯、共創未來」為主軸，將於6月4日至6月7日登場，預計有1,500家廠商、使用4,500個攤位，共同展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大主題。

AI 聯發科

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