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資策會MIC：AI風潮帶動資訊系統產品出貨 2024年PC、伺服器正成長

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導
AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，也成為2024年伺服器市場主要驅動力。路透
AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，也成為2024年伺服器市場主要驅動力。路透

資策會產業情報研究所（MIC）16日發布資通訊產業預測，2024年全球經濟緩慢復甦，ICT產業保守向上，AI風潮驅動全球資訊系統產品成長，尤其PC出貨歷經連兩年的衰退，2024年預期企業換機潮將帶動出貨正成長，預估全球筆電、桌機出貨1.76億台、6,977萬台，成長4.4%、2.7%，隨著2025年AI PC軟硬整合更完備，將成為推動產業復甦的關鍵動力。

伺服器方面，預估2024年全球出貨1,349萬台，成長5.1%，其中AI伺服器受惠於生成式AI大語言模型、企業內部模型微調等因素而需求持續上升，也成為2024年伺服器市場主要驅動力，占整體比重約16.2%，並預期於2027年達到21.5%。

資策會MIC表示，臺灣PC、伺服器出貨與全球同步回溫，預估2024年筆電與桌機出貨1.35億台、3,809萬台，成長2.2%、2.6%；臺灣伺服器出貨受惠於雲端服務商、品牌商AI伺服器訂單，預估出貨1,111萬台，成長4.3%。

隨著區域市場經濟回溫、Windows換機需求帶動，以及AI PC軟硬體規格明朗化，預期筆電出貨將集中於下半年，旺季效應較2023年明顯；桌機方面，隨著第二季新品陸續上市，拉貨力道將較第一季強，隨著美國通膨壓力趨緩，延長使用的商用購機需求浮現，下半年出貨將緩步回升。

伺服器方面，客戶持續搶購高階AI訓練伺服器、中小生成式AI模型落地，皆有利於AI推論伺服器發展，而雲端服務商擴增資本支出布建AI算力，使得2024年AI伺服器產業蓬勃成長。

關注通訊產業，資策會MIC表示，智慧型手機仍受到地緣政治、經濟不確定性因素影響，僅呈現微幅復甦，預估2024年全球智慧型手機出貨11.9億台，成長3%。

AI 伺服器

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