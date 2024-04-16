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攸泰搶攻無人機、衛星商機 今年營收看增兩成

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
攸泰董事長簡民智。記者吳凱中／攝影
攸泰董事長簡民智。記者吳凱中／攝影

大眾控（3701）旗下強固電腦廠攸泰（6928）16日舉行上市前業績發表會，市場推估，攸泰將於5月中旬轉上市。展望後市，攸泰董事長簡民智指出，今年成長動能主要來自品牌及衛星事業，同時，公司布局無人機業務，其控制器已打入土耳其大廠，且攸泰自身已完成控制器+無人機整套解決方案，將先以台灣市場為主。法人預估，攸泰今年營收看增兩成，且因產品組合持續優化，毛利率也將同步走升，帶動獲利成長。

攸泰專注於衛星通訊、農業、物流、海事、交通與政府專案等重點產業等六大領域，為不同垂直市場的關鍵公司及新創公司提供加值型客製化服務，以及自有品牌RuggON的解決方案。

攸泰正在太空科技產業鏈快速發展的勢頭上不斷推進，目前正與工研院合作發展國產「大陣列高頻寬衛星地面終端設備」，以及產發署科專計畫支持的「多軌道衛星地面移動終端天線產測研發創新」等專案。

2024年，攸泰看準衛星通訊、無人機兩大市場動能，今日現場首度公開亮相最新產品﹘陸地同步軌道衛星通信系統（GEO）及新款無人機和控制器。

在無人機方面，攸泰主要業務為控制器，其產品已打入土耳其大廠。目前攸泰無人機產品線已從控制器延伸到無人機本體，日前才在2024 年嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World）上展示無人機整完整解決方案，可應用在救災，國防，警用領域。

簡民智表示，攸泰無人機業務第一步是台灣市場，以後若要進軍海外，會與國外SI廠商合作，可以做無人機解決方案可以，也可單賣控制器。

以業務應用別來看，攸泰2023年航海業務占比達68%、客製化服務12%、自有品牌10%、衛星10%，相比2022年，航海及客製化服務占比小幅下滑，主要是因自有品牌、衛星比重快速拉高，但航海業績仍是成長。

法人預估，攸泰今年衛星、自有品牌及航海業務皆會成長，其中，航海營收將有雙位數增長、品牌業務有望翻倍、衛星則看增五成，整體而言，預估攸泰今年營收相較去年將有兩成增長。

攸泰去年營收37.21億元，毛利率21.36%、營益率8.43%，淨利為2.58億元，2023年交出「三率三升」成績。

從業務毛利率來看，目前攸泰品牌事業毛利率最高，去年已達37%，其次為衛星、客製化服務，毛利率約為25%上下，至於航海去年則為18%，由於攸泰預期今年自有品牌、衛星業務將大幅增長，有望優化攸泰產品組合，帶動毛利率相較去年增長。

攸泰今日現場首度公開亮相最新產品-新款無人機和控制器。記者吳凱中／攝影
攸泰今日現場首度公開亮相最新產品-新款無人機和控制器。記者吳凱中／攝影

控制器 毛利率 無人機

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