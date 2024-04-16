台達推出一體式超快直流充電樁 UFC 500 推動重型電動車普及

台達電（2308）16日宣布一體式超快直流充電樁UFC 500於EMEA（歐洲、中東、非洲區市場）正式上市。

台達表示，UFC 500搭載新一代碳化矽(SiC)晶片，是專為重型電動貨卡、電動巴士，以及城際交通幹道的快充需求所開發之產品。由於電源模組的功率密度有效提升，同時具備高達96%的電力轉換效率，UFC500擁有十分緊湊的一體機設計，不需另外配置電源櫃，單槍輸出功率最高可達460kW，雙槍同時輸出最高更可達250kW，十分有利於場站空間運用，且透過短時間充電，就能滿足重型電動巴士、貨卡或各式乘用車一日運行需求，適用於車隊、物流中心、工業區、高速公路休息站與公共充電站等快速補電場景，助力充電營運商在潛力龐大的充電市場搶占先機。

台達EMEA（歐洲、中東、非洲區市場）e-Mobility與智慧能源解決方案副總裁Vincent Lin表示，台達一體式超快直流充電樁UFC 500是一個前瞻性產品，由於充電營運商在建置高功率充電站時，常受阻於土地取得困難、基礎電力設施不足等挑戰，台達立基於數十年的電力電子核心技術，開發出一體式超快直流充電樁UFC 500，以碳化矽(SiC)晶片與專利拓樸設計，帶來更高的轉換效率以及輕巧緊湊的功率模組，不僅易於維護，更有效縮減充電設備的的占地面積，降低充電營運商土地取得門檻。目前UFC 500 的銷售區域包含歐洲、中東、非洲等，未來將會因應市場需求推廣到各地。

台達UFC 500充電樁，具備高可靠度與耐用性、便利使用者體驗、簡化營運商安裝與維護成本等優點。其外殼設計通過IP55、IK10標準，確保嚴苛環境下妥善運行，維持高運轉率。其精密的頂掛式電纜管理系統，兼具實用性與便利性，電纜懸掛於充電樁頂部可避免電纜拖地，延長電纜壽命；懸吊式的延伸電纜臂，最長可延伸到4米使用，讓大型車輛也能輕鬆充電。

此外，為緩解高功率直流快充站為電網帶來的壓力，台達更提出完整智慧充電解決方案，透過DeltaGrid® EVM智慧充電管理系統，整合太陽能、儲能系統，最大化太陽能使用率，並達到削峰填谷，避免超約罰款等效益。充電營運商更可依據經營策略，為電動車充電排程，管理最大輸出功率，還能結合分時電價，於離峰充電，尖峰放電，降低電力取得成本。