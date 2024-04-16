台積設廠效應 台糖嘉義土地合建標案單價創新高

台積電（2330）將赴嘉義打造兩座先進封裝廠，正帶動當地房市看漲下，台糖公司日前舉辦嘉義朴子市縣治特區土地合建招標案，底價為1.98億元、土地每坪20萬元，經3組人馬投標，最後由興安營造以3.46億元得標、溢價74%，換算土地每坪單價約35萬元，創當地新高。

台糖土地開發課表示，該筆土地位於嘉義縣朴子市嘉朴段的吉祥七街，鄰近嘉義縣政府，屬於生活機能發達的縣治特區，地段發展潛力佳，得標人則是嘉義在地甲級營造廠「興安營造」，營業內容包含建設公共工程、大樓建築工程等。

依據台糖公告，所釋出的該筆朴子市土地，換算總開發面積達989坪，採土地合建方式公開招標，投標底價1億9,803萬元，共有3家業者投標，得標金額達3億4,630萬元，換算一坪約35萬元，溢價74%。