瞄準智慧車用領域商機 群創攜CarUX擴大布局智慧座艙生態系

群創（3481）集團瞄準智慧座艙加速成長商機，偕子公司CarUX將於4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，除聚焦一系列高端AM miniLED、首創防窺Privacy及嶄新隱藏式InvisiView等車用顯示技術外，更同時展出節能、創新等多項汽車部件應用展品，搶攻智慧車用領域商機。

群創光電董事長暨執行長洪進揚表示：「󠄁群創集團力求實踐More than Panel價值轉型，攜手子公司深耕本業，跨域整合場域應用；其中子公司CarUX布局智慧車用多年，具備Tier1車廠一級供應鏈的前瞻研發技術與量產能力，以高度整合、高可靠性、高穩定性等多項創新解決方案，躍升全球汽車品牌大廠供應鏈。CarUX除提供創新、前瞻的車用顯示技術應用外，更積極布局智慧座艙解決方案，致力提升使用者體驗(User Experience)滿意度，偕供應鏈策略夥伴，引領智慧車用產業價值創新。」

CarUX提供創新駕乘體驗 跳脫傳統賦予新思維

近年AI人工智慧與物聯網促使智慧座艙朝第三空間發展，除加速車用顯示器朝大尺寸創新發展外，亦擴充更多元豐富的人機互動應用，如看電影、線上購物、視訊通話等附加服務價值。CarUX致力超越傳統螢幕的限制，投入開發LID大型高階車用顯示器(LID, Large Integrated Display)，以透過客艙數位化，提供更豐富的娛樂和資訊服務，引領車用顯示器效能再進階與價值創新。

今年CarUX特展出「55吋大型車聯網顯示器」，採用最佳高動態性能(1000,000:1) AM miniLED背光顯示技術，並採用從A柱延伸到A柱的大型曲面設計，展現絕美輪廓的高階大型一體化車載螢幕；同時副駕駛座亦搭載全球首創的Privacy防窺技術，讓乘客能沉浸於車上影視娛樂，而不干擾到駕乘安全。此外，CarUX展出「34吋智能異型車用顯示器」，其涵蓋多項創新優異特點，包括具備9K超高解析度、最佳高動態對比、高色飽和度、大型一體化設計等，並搭載高端主動式AM miniLED背光顯示，開拓車載顯示器在大尺寸、高效能，異形切割(Free Shape)貼合技術的創新突破，引領車用顯示設計走向嶄新境界。

CarUX打造智慧座艙"InvisiView"新美學標竿

面對全球智慧車用快速發展，智慧座艙不僅滿載AI智慧化、ADAS先進駕駛輔助系統等科技變革外，其中車用美學更是關鍵影響因素。CarUX致力提升座艙設計美學，此次展覽大秀獨家“InvisiView”設計理念，將顯示器融合於汽車內飾中，僅在互動使用時才會顯示所需畫面與資訊，達到完美隱藏效果，減少純黑螢幕的冰冷感。此外，CarUX亦展出業界唯一「12.3吋隱藏式木紋顯示器」，真實的木皮可與汽車內飾融為一體，將顯示螢幕隱藏在裝飾木皮後，在螢幕沒有顯示時，看到的是木紋裝飾，大幅提升座艙內飾的美感、溫度與視覺舒適感。另CarUX開發全球首創「10.3吋透光皮革顯示器」，藉由整合透光皮革、顯示器與氣氛燈光源，使駕乘者仍可透過皮革正常觸控操作及顯示資訊畫面，引領進入車用隱藏式顯示器的設計新領域。

CarUX軟硬體整合再升級，提供次世代安全解決方案

車用功能安全為導向的設計，是未來汽車產業將全面導入的趨勢標準。CarUX提供「駕駛者與乘客觸控辨識系統ID touch」解決方案，藉由安裝隱藏於駕駛座與乘客座的獨立電極，精準辨識正在碰觸螢幕的操作者，進而限制駕駛在行駛中操作影音娛樂功能，提供更高規格的汽車功能安全解決方案。

群創獨家液晶調光技術，加速智慧移動低碳生活

因應全球暖化，節能減碳已成為現今智慧城市所重視的一環，群創透過綠色技術研發，2023年公開公告的綠色產品獲准專利達105件，展現群創落實永續經營決心。群創致力實踐More than Panel價值轉型，積極布局非顯示器（non-display）應用領域，以獨家液晶薄膜技術與玻璃整合製程實力，開創智慧液晶窗戶應用再升級。群創除將智慧城市解決方案—智慧液晶窗戶（Smart LC Window），其具備高通透、節能降耗、極秒響應、智能聯網等特性，推廣至永續智慧新建築外，亦擴大延伸至汽車領域，積極將液晶調光技術導入「智能調光車窗」、「智能調光後視鏡」與「智能遮陽板」等汽車部件應用產品，搶攻智慧車用朝智能化和節能性能等商機發展。

群創推出的創新「智能調光車窗」，能有效解決隔熱紙的單一透光率缺陷；另「智能調光後視鏡」能自動感應周圍環境的光線強度，並可依照需求調整反光度，以確保駕駛者在不同光線下，都能清晰觀察後方交通狀況，可大幅提高駕駛安全性和舒適性。此外，「智能調光遮陽板」亦搭載智能調光功能，可根據外部光線強度，即時自動調整遮陽板的透光度，保護駕駛者的視線不受強光干擾，也避免傳統遮陽板帶來的視線死角，提供更安全和舒適的駕駛體驗。