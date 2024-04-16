元太攜電子紙生態圈62家夥伴 Touch Taiwan 2024展出低碳電子紙技術

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技16日宣布，在4月24日展開為期3天的Touch Taiwan 2024 展會中，將聯合高達62家上下游電子紙產業生態圈夥伴，盛大展出以低碳電子紙為核心，更大尺寸、全彩色、更低耗能、無光害的環境友善電子紙技術，展現智慧城市中無所不在的低碳電子紙應用。

為加速電子紙技術發展及多元產品應用落地，元太科技以建構電子紙生態圈為主要經營策略之一，不僅邀集更多電子紙生態圈夥伴加入電子紙產業行列，同時亦深入經營供應鏈上中下游夥伴關係，優化電子紙模組產品的設計生產與製造、促使零組件供應資源多元化。

「隨著電子紙供應鏈與生態圈健全與擴大，元太科技亦持續深化電子紙材料與墨水技術。」元太科技董事長李政昊表示：「開放關鍵電子紙材料與顯示器模組製造廠商策略合作，不僅可以拓展市場觸角，更可經由合作夥伴生產更多不同尺寸且具競爭力的電子紙顯示器模組，降低終端產品與市場的開發瓶頸、加速新應用發展導入。我們期待更多的供應鏈夥伴們加入電子紙生態圈行列，與元太科技攜手運用綠色低碳的電子紙技術，共譜智慧與永續未來。」

元太科技致力經營電子紙生態圈，從上游到下游的供應鏈夥伴包括IC設計、模組廠、系統整合商、應用開發解決方案商等多元生態圈夥伴均在列。本次Touch Taiwan 2024展會中，集結其中62家合作夥伴，將於元太科技展位中聯合展現全方位電子紙技術解決方案。

● 廣告看板解決方案：彩色大尺寸電子紙看板適用在廣告海報、公共告示、交通資訊、衞教資訊看板等多元場景，包括龍星顯示科技（ADS）、達運精密（6120）（Darwin）、光遠科技（DynaScan）、漢晶（HanjenTek）、振曜科技（6143）（Netronix）、飛利浦商用顯示器（Philips Professional Display Solution）、瑞訊智能（RapidSignage）、睿能資訊（Renown）、夏普（SHARP）、嘉捷科技（TPV）等電子紙看板解決方案商，將帶來多樣從13.3吋至31.5吋的全彩電子紙看板，提供超低耗電的動態廣告資訊，或零耗電的電子紙海報看板。

● 智慧零售系統：來自全球電子貨架標籤解決方案最重要的系統供應商包括：漢朔科技（Hanshow）、Pricer、SoluM、智控網絡（ZKong）、Vusion Group，均齊聚於本次展會中，帶來最新彩色電子紙標籤系統展示，運用電子貨架標籤的動態顯示功能，結合智慧零售解決方案，可即時更新產品價格與優惠促銷資訊，降低零售業者更新價格標籤的人力，讓門市人員專注於客戶服務品質的提升，更加優化門市營運效率。正美企業則將展出應用於電子紙貨架標籤的無線太陽能供電解決方案。

● 電子紙模組：為了擴大電子紙模組製造供應，元太積極與模組夥伴結盟，藉由模組製造夥伴的高品質製造實力，提供客戶全系列各尺寸的彩色電子紙模組，可應用於電子貨架標籤、廣告牌或大尺寸看板等。本次參與展覽的模組夥伴包括：東方科脈、奇新光電、清越光電、江西興泰、聯積電子、墨方光電，將分別展出旗下各尺寸的彩色電子紙模組系列產品。

● IC設計：天鈺科技（4961）、奇景光電、晶門科技、晶宏半導體（3141）、瑞昱半導體（2379）、義明光電、群登科技（6403）、達發科技、義隆電子（2458）、聯合聚晶、聯詠科技（3034）等IC設計夥伴，將分別展示適用於電子紙廣告看板、貨架標籤、物流標籤、電子書閱讀器，或用於指紋識別的電子紙IC解決方案，以更低耗電的IC設計，驅動高效率的能源管理。其中，天鈺科技、奇景光電、晶門科技、晶宏半導體及聯合聚晶等5家IC夥伴亦分別推出適用於E Ink Spectra 3100TM 4色電子紙標籤的低耗能IC解決方案，將更有助於提高電子紙標籤的成本競爭力。

● 統包解決方案（Turnkey Solutions）：面對電子紙的多元應用及不同尺寸規格發展，越來越多的生態圈夥伴正加入電子紙技術系統開發，提供更節能低碳、色彩及視覺表現更優化、換頁速度更快等解決方案。在本次展會中，高達33家夥伴參與元太科技系統開發合作，分別展示在零售、IoT、廣告看板、閱讀器和筆記本應用的系統開發成果。

其中，元太科技結合英研智能、英業達（2356）及微軟打造投放電子紙影像的雲端服務平台，運用演算法強化影像處理及圖片色彩表現，能減少端點能源消耗，提高運作效率。

在電子紙的筆寫速度上，元太系統開發團隊亦透過軟體預測演算法設計優化，提升筆寫速度，降低延遲感僅有15ms，讓手寫體驗更順暢。

為朝淨零碳排方向發展，元太在超低耗電的電子紙技術中，亦開發以太陽能電池供電的系統應用，引進Ambient室內太陽能電池、台塑（1301）太陽能染敏電池，及台灣鈣鈦礦第三代太陽能電池，分別運用於零售及物聯網（IoT）領域。

在Touch Taiwan三天展示期間，元太科技與電子紙生態圈夥伴將聯合舉辦17場現場演講，每天均安排多場參觀導覽活動，定時為參觀者介紹最新智慧低碳的彩色電子紙技術與應用。