Counterpoint 預期 GenAI 手機到2027年底出貨超過5.5億台

具備生成式AI功能的終端設備興起，AI手機銷售衝高，研調機構 Counterpoint 研究團隊研究《智慧型手機360服務》和即將發表《生成式GenAI智慧型手機出貨量分析報告》指出，預計生成式AI（GenAI）智慧型手機占總智慧型手機出貨量將在2024年達到11%，並在2027年達到43%，屆時出貨量將超過5.5億台。

此數字高於 Counterpoint Research 先前在2023年12月的預測。Counterpoint Research 將 GenAI 手機定義為「採用大型、預先訓練好的生成式AI模型，能夠完成創造新的內容或進行與情境相關的任務」。 這項行動裝置具備多模態能力，能夠處理文字、圖像、語音及其他內容，生成多樣的產出，提供流暢無縫的用戶體驗。隨著技術演進，行動裝置的硬體規格進化，目前只有旗艦款智慧型手機或搭載高階硬體，才能有效運行生成式AI模型。

在AI手機領域，Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 表示，三星作為市場先進者，在2024年領跑 GenAI 智慧型手機 OEM 排名，預計從2025年開始，所有中高階智慧型手機的新品必須具備AI功能。 Counterpoint Research 認為蘋果公司預計在今年晚些才加入戰局，但有望在2025年翻轉。

Counterpoint Research 副總監 Mohit Agrawal 表示，未來的智慧型手機將更加個人化，以滿足個人需求和偏好，AI在個性化體驗中扮演核心角色。隨著手機 OEM 在AI定位上的差異化，展現AI在情境使用的演進。目前，使用情境包括增強的照片生成能力、翻譯功能、應用體驗改進、內容推薦、創作更個人化內容等。隨著大型語言模型（LLMs）的持續發展和效率提高，讓使用情境更進一步演進。生成式AI在智慧型手機中將為行動裝置和雲端做整合成為主流模式。然而，具有同等強大的軟體能力和擁有策略合作夥伴關係的 OEM 將可能領先於競爭對手。

在晶片業者部分，高通有望在2024年引領AI 系統單晶片(SoC)，近半數的出貨都應用在 GenAI 智慧型手機，其次是聯發科，拿下13%的市占率。

在價格方面，GenAI 智慧型手機的主要價格區間為大於或等於600美元，是主要2024年 GenAI 手機的價格區間。但預期 GenAI 智慧型手機將在2025年達到一個轉折點，發展到更廣泛的價格區間，特別在400-599美元的價格段。