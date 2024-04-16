台灣大減免花蓮受災戶寬頻月租3個月 依比例減免電信費

403地震後，救援持續，台灣大哥大（3045）提供六大關懷專案，回饋社會，助災民度過難關，16日宣布減免受災戶電信費、寬頻服務月租費。

針對因地震導致服務中斷的花蓮區行動用戶，台灣大指出，將依服務契約，按受影響天數，依比例減免月租費；針對全台縣市政府判定災後建築物為紅單之「好速專案」用戶與「台灣大寬頻」用戶，主動提供3個月寬頻月租費全額減免方案。

同時，因應受災戶可能無法於原址居住，或原服務設備因地震損毀，台灣大表示，提供免收裝機費、移機費、相關硬體設備之設備更換費與賠償款，協助受強震影響之紅單用戶安置與後續重建，回歸正常生活。

台灣大宣布，啟動六大關懷專案

第一、因地震導致服務中斷的花蓮區行動用戶，依服務契約，按受影響天數，依比例減免月租費；判定災後建築物為紅單之「好速專案」用戶與「台灣大寬頻」用戶，主動提供3個月寬頻月租費全額減免。

第二、針對受花蓮地震影響，有遠距辦公、遠距上課需求之學校、非營利組織或政府單位，提供免費申辦M+ Messenger即時通訊軟體與M+ Meet視訊會議服務，打造高效便利的遠距教學與行動辦公環境。

第三、設籍花蓮以及帳單地址在花蓮的用戶，暫緩帳單催收及延繳作業。

第四、花蓮舊站、花蓮林森、吉安中華、花蓮民國、花蓮中山及花蓮中正myfone門市，免費提供換補卡服務。

第五、為確保用戶通訊順暢，若用戶有換機需求，前往上述門市，續約指定專案購機享最高折價1,500元或空機折價優惠。

第六、台灣大攜手公益團體，啟動5180即時捐，為在花蓮強震中受創的兒童和家庭提供家戶修建、生活扶助等服務，台灣大用戶可透過手機免費直撥台灣世界展望會「518077」、財團法人基督教芥菜種會「518024」，及社團法人中華基督教救助協會1919食物銀行「51919」進行捐款，免語音通話費、免手續費，捐款金額將合併至電信費用帳單收取，一同為災區重建給予溫暖且具體的支持。