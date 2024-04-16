TCA 公告 InnoVEX 2024創新競賽 重量級創投評審首波名單

亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，總價值高達10萬美元的InnoVEX 2024創新競賽（Pitch Contest），公告首波重量級競賽評審名單，來自普訊創新、比翼生醫創投、Insignia Ventures Partners、達盈管顧、Continental AG等多家國際創投（VC）機構，專業投資涵蓋人工智慧（AI）、半導體、生醫、金融科技、智慧移動、智慧車、製造科技、5G／6G、物聯網、智慧醫療、運動科技、資安、電子商務、行銷科技、XR、ESG、綠色科技、智慧城市等各類領域，相關創投已投資多家天使輪、種子輪、Ａ輪到B輪的新創團隊，並協助多家新創團隊進入初級市場與次級市場（股票市場）。入圍Top15決賽新創團隊將可參加創投一對一專屬媒合服務，可有效協助新創獲取資金、應用落地並擴大經營規模。

多位國際重量級創投擔任InnoVEX Pitch競賽評審 新創通過競賽可提升創業成功機率

TCA指出，今(2024)年創新競賽總價值高達 10 萬美元，聚焦AI、綠色科技、醫療與生物科技、半導體應用與智慧移動等創新應用，當中包括 6.3 萬美元現金獎以及一系列新創專屬專業服務和推廣資源，由主辦單位與贊助商共同提供，本次競賽贊助商包括交通部、經濟部中小及新創企業署、越南BSSC、KPMG安侯建業、NVIDIA、NXP、沖繩ResorTech EXPO、PwC資誠與台杉投資。

為確保獎項公平性，主辦單位邀請多位國際重量級創投擔任競賽評審，以確保各個獎項在評選過程能與國際創投投資方向一致。TCA將於競賽網頁中陸續公告競賽評審，以下為首波重量級競賽評審名單。

Insignia Ventures Partners創始合夥人Yinglan Tan，2017年創立Insignia Ventures Partners風險投資公司，管理來自亞洲、歐洲和北美的知名機構投資者資金，包括主權財富基金、基金會、大學基金和著名家族辦公室。Yinglan Tan在創立Insignia Ventures Partners之前，曾是紅杉資本在東南亞的首位僱員和風險投資合夥人。

普訊創新WK Innovation資深投資經理Mike Lee（李國任），是歷經從深谷到成長獲利創業階段的創投，也是個工程背景之商務人士，並長年投入於科技產業趨勢研究。

比翼生醫創投BE Health Accelerator投資總監Meng Han Lee（李孟翰），是美國註冊會計師，目前擔任BE Health投資總監、醫創資本監察人，並在萬芳醫院創新中心、北醫生醫加速器以及陽明交通大學等單位擔任新創業師。

達盈管理顧問Darwin Venture投資總監Jason Lu（盧志軒），主要負責數位經濟、軟體服務與車用科技領域投資，投資階段涵蓋種子期至B輪，Jason亦擔任達盈天使基金董事、數間國立大學、企業創新計畫、政府創新計畫顧問及輔導業師。

大陸集團（Continental AG）大中華區創投管理與合作總監Wilson Khoo，曾領導智慧城市、運營和開放創新等戰略項目。作為大陸集團創新合作夥伴的大使，擴大與亞太地區新創企業合作，並於2020年推出了亞太區的共同加速計畫（co-pace）。在工作之餘，還擔任新創企業的導師，並作為職業生涯指導者自願參與志願活動。

Pitch競賽將分兩階段進行 入圍決賽新創將可參加創投一對一專屬媒合服務

TCA表示，Pitch競賽將分成兩階段進行，包括線上初賽以及將於6月6日舉辦的現場決賽。入選決賽的15家新創團隊，將可參加6月7日辦理的Top15專屬創投（VC）媒合會，也就是可直接與創投評審、受邀國際創投與企業創投（CVC）進行聯繫。