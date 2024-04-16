快訊

中國股市失去經濟動力！企業上市募資僅64億美元創新低

懶人包／快來用！蘋果iPhone儲值Suica爽送現金回饋 5步驟無痛賺優惠

黃曙光請辭國安會諮委、潛艦小組召集人 黃珊珊證實了

TCA 公告 InnoVEX 2024創新競賽 重量級創投評審首波名單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
InnoVEX 2024創新競賽重量級創投評審首波名單16日公告。圖／TCA提供
InnoVEX 2024創新競賽重量級創投評審首波名單16日公告。圖／TCA提供

亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，總價值高達10萬美元的InnoVEX 2024創新競賽（Pitch Contest），公告首波重量級競賽評審名單，來自普訊創新、比翼生醫創投、Insignia Ventures Partners、達盈管顧、Continental AG等多家國際創投（VC）機構，專業投資涵蓋人工智慧（AI）、半導體、生醫、金融科技、智慧移動、智慧車、製造科技、5G／6G、物聯網、智慧醫療、運動科技、資安、電子商務、行銷科技、XR、ESG、綠色科技、智慧城市等各類領域，相關創投已投資多家天使輪、種子輪、Ａ輪到B輪的新創團隊，並協助多家新創團隊進入初級市場與次級市場（股票市場）。入圍Top15決賽新創團隊將可參加創投一對一專屬媒合服務，可有效協助新創獲取資金、應用落地並擴大經營規模。

多位國際重量級創投擔任InnoVEX Pitch競賽評審 新創通過競賽可提升創業成功機率

TCA指出，今(2024)年創新競賽總價值高達 10 萬美元，聚焦AI、綠色科技、醫療與生物科技、半導體應用與智慧移動等創新應用，當中包括 6.3 萬美元現金獎以及一系列新創專屬專業服務和推廣資源，由主辦單位與贊助商共同提供，本次競賽贊助商包括交通部、經濟部中小及新創企業署、越南BSSC、KPMG安侯建業、NVIDIA、NXP、沖繩ResorTech EXPO、PwC資誠與台杉投資。

為確保獎項公平性，主辦單位邀請多位國際重量級創投擔任競賽評審，以確保各個獎項在評選過程能與國際創投投資方向一致。TCA將於競賽網頁中陸續公告競賽評審，以下為首波重量級競賽評審名單。

Insignia Ventures Partners創始合夥人Yinglan Tan，2017年創立Insignia Ventures Partners風險投資公司，管理來自亞洲、歐洲和北美的知名機構投資者資金，包括主權財富基金、基金會、大學基金和著名家族辦公室。Yinglan Tan在創立Insignia Ventures Partners之前，曾是紅杉資本在東南亞的首位僱員和風險投資合夥人。

普訊創新WK Innovation資深投資經理Mike Lee（李國任），是歷經從深谷到成長獲利創業階段的創投，也是個工程背景之商務人士，並長年投入於科技產業趨勢研究。

比翼生醫創投BE Health Accelerator投資總監Meng Han Lee（李孟翰），是美國註冊會計師，目前擔任BE Health投資總監、醫創資本監察人，並在萬芳醫院創新中心、北醫生醫加速器以及陽明交通大學等單位擔任新創業師。

達盈管理顧問Darwin Venture投資總監Jason Lu（盧志軒），主要負責數位經濟、軟體服務與車用科技領域投資，投資階段涵蓋種子期至B輪，Jason亦擔任達盈天使基金董事、數間國立大學、企業創新計畫、政府創新計畫顧問及輔導業師。

大陸集團（Continental AG）大中華區創投管理與合作總監Wilson Khoo，曾領導智慧城市、運營和開放創新等戰略項目。作為大陸集團創新合作夥伴的大使，擴大與亞太地區新創企業合作，並於2020年推出了亞太區的共同加速計畫（co-pace）。在工作之餘，還擔任新創企業的導師，並作為職業生涯指導者自願參與志願活動。

Pitch競賽將分兩階段進行 入圍決賽新創將可參加創投一對一專屬媒合服務

TCA表示，Pitch競賽將分成兩階段進行，包括線上初賽以及將於6月6日舉辦的現場決賽。入選決賽的15家新創團隊，將可參加6月7日辦理的Top15專屬創投（VC）媒合會，也就是可直接與創投評審、受邀國際創投與企業創投（CVC）進行聯繫。

主辦單位提醒，只要是2016年1月1日前成立的InnoVEX 2024參展商（包含主題館參展商），可免費參加 InnoVEX Pitch Contest 2024競賽，參賽團隊須於5月13日23:59（GMT+8）之前提供相關競賽文件與Pitch影片，主辦單位將於5月28日公布入選決賽的15家新創團隊。InnoVEX Pitch Contest報名網址為 https://innovex.computex.biz/show/pitch.aspx。

InnoVEX 2024創新競賽獎項及特別獎總價值高達10萬美元。圖／TCA提供
InnoVEX 2024創新競賽獎項及特別獎總價值高達10萬美元。圖／TCA提供

創投

延伸閱讀

近18個月來單日最大跌幅！台股急跌摜破兩萬點大關 市場關注七大族群

市場檢視AI應用 愈來愈嚴苛

AI Pin遭外媒實測後狠批是「美麗的廢物」 供應鏈緊張了！

影／婦人投資虛擬貨幣遭騙 六龜警逮重量級上百公斤車手

相關新聞

在台積電之後 三星德州晶圓廠獲美官方補助64億美元

在台積電（2330）美國AZ廠將獲得美國官方宣布補助上看66億美元之後，美國商務部與三星電子在美國時間15日也共同宣布美...

華碩開第一槍！PC 人為損害也賠 吸收道德危機成本

高檔筆電高樓墜落、工作中打翻咖啡，遇上衰事，品牌原廠願代付八成金額讓電腦重生？華碩（2357）統計，在台灣推出「完美保固...

台灣大減免花蓮受災戶寬頻月租3個月 依比例減免電信費

403地震後，救援持續，台灣大哥大（3045）提供六大關懷專案，回饋社會，助災民度過難關，16日宣布減免受災戶電信費、寬...

TCA 公告 InnoVEX 2024創新競賽 重量級創投評審首波名單

亞洲指標新創展會InnoVEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，總價值高達10萬美元的InnoVEX 2024創...

工研院攜手三菱電機 打造淨零排放與智慧科技未來

工研院於16日與日本三菱電機簽署合作協議（Master Collaboration Agreement），這是三菱電機首...

趨勢科技指出 LockBit 集團 持續開發 Lockbit-NG-Dev 病毒

全球網路資安領導廠商趨勢科技在執法機關破獲全球最大駭客集團之一、RaaS 業者 LockBit 勒索病毒集團後，公布 L...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。