工研院攜手三菱電機 打造淨零排放與智慧科技未來

工研院於16日與日本三菱電機簽署合作協議（Master Collaboration Agreement），這是三菱電機首次與海外研究機構展開全面性與多領域的合作，也是工研院少數安排研究員與企業研發團隊共同研究的合作典範，為雙方關係樹立重要里程碑。工研院與三菱電機將以「淨零排放」為首要合作重點，聚焦碳捕捉、利用與封存、分散式能源管理系統、以及低碳氫產製技術與應用等關鍵技術進行研發交流，盼協助產業建置綠色生態系，共同邁向2050年淨零排放的目標。

工研院院長劉文雄表示，工研院與三菱電機自2013年起密切往來，在智慧機械、智慧生活、生醫、再生能源等領域皆有互動與交流。在2050淨零排放目標驅使下，工研院與三菱電機攜手，聚焦淨零排放領域之技術研發、創新合作、人才深度交流等面向展開深度合作，包括共同投入碳捕捉、利用與封存的技術開發，以及聚焦分散式能源管理系統研發，於工研院沙崙院區進行大範圍跨域電力調度的驗證，加速實現能源轉型目標。展望未來，擬聚焦於氫應用研發，雙方將共同推動氫能與低碳技術的市場應用，以實現能源轉型和減少碳排放目標，為臺灣能源產業的綠色轉型開拓新的道路。同時，雙方亦將進一步深化合作，擴大AI數位轉型和智慧生活等多領域的創新技術合作，強強聯手，迎向美好永續的未來。

日本三菱電機上席執行役員暨開發本部長岡徹表示，三菱電機以推動永續發展為經營核心，致力研發建構綠色社會之創新科技，包括碳循環、材料和產品之循環利用、次世代半導體、擴大再生能源使用率、促進節能減碳之能源管理、設備電動化等領域。三菱電機肯定工研院不只著眼於基礎研究，更以產業化為研發目標，是鏈結研究與產業實踐的重要橋樑。工研院不僅洞察分析全球趨勢，並積極推動國家重要發展策略之科技研發，特別是在綠色能源與半導體領域，更成功培育許多新創企業。未來雙方將共同研究和開發綠色能源相關技術，並力求將成果儘早應用於社會，達成永續發展的目標。