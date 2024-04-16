電信三雄5G智慧應用 落地澎湖助陣醫療與觀光

電信三雄展示在台灣離島澎湖打造的5G垂直場域應用，中華電信推動澎湖5G智慧觀光，以科技結合在地特色提升旅遊體驗，遠傳電信在澎湖的5G遠距診療服務落地，台灣大的5G AI巡檢和AR遠程協作，也可應用於船舶維修等作業。

為展現澎湖輪航線訊號改善成果、澎湖縣電信普及執行成效，與5G垂直場域應用，數位發展部15日與今天分別於澎湖輪、澎湖縣政府及澎湖縣西嶼鄉池東國小舉辦「5G浪潮 智慧島嶼」活動。

中華電信積極推展5G垂直應用服務，由數位部推動5G網路建設政府補助計畫，民國110年至112年合計獲補助的5G垂直場域案件超過50件，相關應用包含智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧文化、智慧觀光等多元領域。

配合澎湖縣在地觀光特色產業，中華電信展示5GWeb AR智慧觀光應用，以科技結合澎湖在地文化元素，提供AR數位迎賓、澎湖AR時光探險、花火節Web AR拍拍、數位花火節點火秀共4種5G數位應用，運用輕量化Web AR技術，讓遊客能更加認識澎湖之美。

台灣大哥大強化偏鄉基礎建設，並將5G應用導入偏鄉，今年不僅在全台偏鄉網路建設投入更多資源，4G、5G偏鄉村里涵蓋率提升至99%以上，更在今年1月初，完成澎湖地區的台灣大與台灣之星雙網整合，收訊涵蓋新增望安北島、七美機場、虎井嶼、東吉嶼、鳥嶼等離島，整體收訊涵蓋提升40%。

針對5月2日即將展開的2024澎湖花火節，台灣大於澎湖馬公觀音亭等主要熱點，布建5G 100M的大頻寬，台灣大也展示「5G AI巡檢GO」、「5G AR 遠程協作」等5G垂直場域應用，未來可望應用於船舶巡檢作業與船舶靠港檢修，以及「VR沉浸式棒球遊戲」推動5G教育體驗。

遠傳電信執行副總郭峻杰表示，新遠傳在合併之後700MHz網路容量提升66%，可讓室內和偏鄉離島不論在網路涵蓋或網速都有全面提升，遠傳從2020年率先推出台灣第一個5G遠距診療服務，持續強化偏鄉離島基礎建設與完善網路布建，至2024年底將拓展至全台15縣市、50個偏鄉鄉鎮衛生所。

遠傳去年成功運用5G通訊跨越台灣海峽，聯手澎湖縣消防局白沙分隊與台北市消防局建國高級救護隊，打造全台首個「5G跨海急救醫療聯防」，上線一年以來已啟動超過150例5G救護車跨海聯防案件，將緊急救護資源落地於澎湖，實現5G「救援者應用」。

由遠傳自主開發的「5G遠距診療平台」已於2023年9月在澎湖落地，更加入高雄義大醫院成為支援醫院，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等5G遠距專科會診服務，於澎湖七美、望安、吉貝與鳥嶼地區定期開設各科別遠距醫療門診，以網路取代馬路，解決當地專科醫療資源不足問題。