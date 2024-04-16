豪威宣布採用TheiaCel技術的汽車影像感測器 可相容於高通系統晶片

豪威今日宣布，其採用TheiaCel技術的OX08D10 800萬畫素CMOS影像感測器現已與高通的Snapdragon Ride平台、Snapdragon Ride Flex系統晶片（SoC）和Snapdragon Cockpit平台預先整合並透過色彩調校驗證 ，可用於下一代先進駕駛輔助系統（ADAS）和人工智慧（AI）互聯數位駕駛艙。

豪威集團汽車產品行銷經理Paul Wu表示，使用Snapdragon Digital Chassis解決方案的客戶能夠將該公司最近推出的OX08D10影像感測器和他們的系統配對，使高解析度ADAS實現業界領先的高動態範圍（HDR ）、LED閃爍抑制（LFM）和弱光靈敏度。OX08D10是業界首款採用全新TheiaCel™技術的影像感測器，為客戶提供易於實施的解決方案，大大提升了影像品質。