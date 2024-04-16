微星「台灣智慧移動展」推新一代充電樁 電商新品上市

全球AI PC及電競領導品牌 MSI 微星（2377），將參加4月17日起在南港展覽館舉辦的 E-Mobility 台灣國際智慧移動展，展出全新產品－支援三相電的第二代充電樁「Eco Premium」，以及免除一般AC安裝、外出隨插即用、一機可換八國插頭、方便外出攜帶使用的旅行充電樁「Portable EV Charger」，持續壯大旗下電動車產品陣容。

此外，微星今年也獲得大會評選12家「Golden ESG Achievement」金色標誌獲選參展商之一，大會導覽團將在4月18日（周四）前往微星攤位，簡述微星貢獻並介紹展品，肯定微星在環境永續議題上所做的努力；歡迎親臨體驗微星充電樁為新能源生活帶來的實用與便利性。

微星科技今年初於美國 CES 大展上發表的「Eco Premium」次世代充電樁，將首度在台亮相，有高達22 kW(三相電)的電力輸出，比單相充電具有更快的充電速度，更適合電池容量較大的電動車或需要快速充電的場合，能同時提升充電效率並減少過載機會；設計上則瞄準歐美更高的客製化需求，如可自由選擇槍線的有無，三方進線的方式也能增加施工彈性，提供消費者及營運商在充電設備挑選上更多元化的選擇。

微星同時宣布，旗下「EV系列」功能最齊全、規格最強大的商業應用充電樁「EV AI」，即日起在台灣正式上市。EV AI具有內建AI車牌辨識，並搭載QR Code 掃碼支付、RFID 卡片感應功能，優化停車管理與支付體驗，搭配微星自行開發的 EMS 雲端管理系統與客製化 API 整合服務，針對商業場域如公共停車場、充電站、建案、飯店、商辦大樓等，EV AI將成為最佳電動車充電解決方案。

除了訴求商業場域的頂規版本EV AI，微星也依家用、商用不同定位與需求，分別推出標準版「EV Life」、「EV Life Plus」以及旗艦「EV Premium」充電樁，全系列均已在MSI Shop獨賣（ https://twstore.msi.com/collections/ev-charging ）。