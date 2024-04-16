市場檢視AI應用 愈來愈嚴苛

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

AI Pin遭國外媒體群起給負評，甚至評為「美麗的廢物」。業界分析，AI Pin跌落神壇，與AI應用火熱，目前包括PC、手機，甚至是穿戴式裝置都必須支援AI功能，致使終端裝置競爭日益激烈，且受到市場嚴格檢視有關，一旦不符合用戶需求，很可能就會被AI的時代洪流淹沒。

AI Pin去年問世時，曾獲得《時代》雜誌當年度最佳發明，被外界譽為是AI時代下的黑科技，其外型與功能宛如科技電影《星際爭霸戰》中的通話徽章，備受外界關注。

然而，AI Pin經過多家重量級國際媒體實測後，卻是一連串的負評，凸顯出理想與現實仍有一段差距，尤其是現今各種終端裝置都已被賦予AI功能後，用戶對電子產品的要求只會愈來愈嚴苛。不過，業界人士認為，雖然AI Pin目前仍有許多不足的地方，且效能與實用度未達外界預期，但產品本身的設計創意仍是值得鼓勵，或許外界過於期待，才會如此失望。

業界人士指出，科技產品本來就必須歷經時間淬鍊，即使是智慧手機也是歷經多年練兵後，才演變成如今強大的行動裝置，未來若AI Pin能進一步改善產品效能，估計仍然大有可為。

AI 智慧手機

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