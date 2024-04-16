聽新聞
test
0:00 / 0:00

遠傳進擊聚焦智慧城市、淨零 獲利要二位數成長

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導
遠傳電信總經理井琪。記者余承翰／攝影
遠傳電信總經理井琪。記者余承翰／攝影

遠傳電信（4904）去年合併亞太電信，遠傳總經理井琪昨（15）日宣布未來三年新布局，一年拓基，兩年有成，三年起飛，三年、三部曲成長大戰略。

井琪表示，除了持續擴大個人用戶及企業客戶，並聚焦智慧企業通訊升級、數位轉型、智慧城市與淨零、數位醫療四大重點，預期明年每股純益（EPS）可望超越2023年水準，2026年獲利可望二位數成長。

井琪談話重點 圖／經濟日報提供
井琪談話重點 圖／經濟日報提供

遠傳隨著5G持續推動行動通訊業務成長，新經濟業務也持續穩健增長，2023年營收、獲利都創七年新高，合併亞太電信後，營收成長，費用攤提增加，股本膨脹也影響EPS。

今年第1季遠傳營收年增15.4%，稅後純益年增6.1%，每股純益0.81元，因股本膨脹，低於去年同期0.85元，但獲利財測達成率達115%。

井琪表示，亞太電信加入後，客戶持續升轉，有七成選擇較高資費方案，此外，亞太電信與遠傳企業用戶重疊不高，未來可望持續導入這種智慧資通訊解決方案，擴大營運成長。

井琪認為，2024年是奠定並拓展基礎的一年，著重網路及客戶整合，2025年可望看到行動及固網整併有成，並將AI導入更多數位服務，豐富遠傳客戶生活圈，2026年新遠傳脫胎換骨，5G殺手級應用例如遠距診療等都可望陸續發酵，AI賦能、精實成長，是營運起飛的一年。

近年遠傳成功開拓第二成長曲線，打造新經濟業務，去年營收成長8.7%，智慧資通訊自主開發解決方案營收年增75%，綠能營收也成長54%，遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、手機保險、帳單代收與遠傳守護網等服務持續推升新經濟成長，目前貢獻營收約二成。

井琪指出，將持續協助企業客戶淨零、數位雙轉型，聚焦企業通訊服務再升級、數位轉型工具與服務、智慧城市與淨零解決方案、數位醫療等等四大重點，有信心在既有電信本業優勢下，加速發展綠色智慧資通訊應用、5G遠距診療、生成式AI、消費者數位服務等應用，超越傳統電信框架，再創巔峰。

市場也關注合併後獲利綜效，井琪表示，今年受成本攤提影響，獲利微幅成長，每股純益則有股本膨脹影響，但2025年EPS可望超越2023年水準，2026年獲利可望恢復二位數成長。

亞太電信 營收 遠傳電信

延伸閱讀

2024智慧城市指數！台北成績躍進「贏了首爾輸給北京」 全球排名曝光

電信三雄 攻智慧節能

花蓮大地震／遠傳設置關懷服務站

花蓮大地震／遠傳啟動緊急應變 上百工程師出動

相關新聞

iPhone出貨劇減 跌落手機龍頭寶座 蘋概股營運沉潛

研調機構IDC最新報告指出，首季全球智慧手機出貨量年增7.8%、達2.894億支，連三季揚升，惟蘋果iPhone出貨量較...

三星密訪台積電、廣達談AI合作 可望與雲達進一步訂單結盟

三星電子共同執行長慶桂顯日前低調來台，傳拜訪台積電及廣達集團旗下雲達。消息人士透露，慶桂顯此行有兩大任務，最主要是推廣三...

三星德州廠 獲美64億美元補助

美國商務部十五日宣布，將對南韓三星電子提供六十四億美元的補助，協助三星在德州中部擴大晶片產能。

精測發聲明：未遭檢調搜索

市場昨（15）日傳出，測試介面廠精測（6510）遭檢調搜索，精測昨天晚間發出聲明否認，強調相關傳聞為有心人士於資本市場散...

誠美材連巍鐘 辭法人董事

誠美材（4960）昨（15）日公告，14日收到法人董事恆泰國際投資控股股份有限公司代表人連巍鐘辭任書，即日起辭去法人董事...

磐儀推AIoT解決方案

工業電腦廠磐儀（3594）搶攻AIoT商機，旗下磐旭智能近期在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦展中，發表最新一代人工...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。