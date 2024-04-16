遠傳進擊聚焦智慧城市、淨零 獲利要二位數成長

遠傳電信（4904）去年合併亞太電信，遠傳總經理井琪昨（15）日宣布未來三年新布局，一年拓基，兩年有成，三年起飛，三年、三部曲成長大戰略。

井琪表示，除了持續擴大個人用戶及企業客戶，並聚焦智慧企業通訊升級、數位轉型、智慧城市與淨零、數位醫療四大重點，預期明年每股純益（EPS）可望超越2023年水準，2026年獲利可望二位數成長。

井琪談話重點 圖／經濟日報提供

遠傳隨著5G持續推動行動通訊業務成長，新經濟業務也持續穩健增長，2023年營收、獲利都創七年新高，合併亞太電信後，營收成長，費用攤提增加，股本膨脹也影響EPS。

今年第1季遠傳營收年增15.4%，稅後純益年增6.1%，每股純益0.81元，因股本膨脹，低於去年同期0.85元，但獲利財測達成率達115%。

井琪表示，亞太電信加入後，客戶持續升轉，有七成選擇較高資費方案，此外，亞太電信與遠傳企業用戶重疊不高，未來可望持續導入這種智慧資通訊解決方案，擴大營運成長。

井琪認為，2024年是奠定並拓展基礎的一年，著重網路及客戶整合，2025年可望看到行動及固網整併有成，並將AI導入更多數位服務，豐富遠傳客戶生活圈，2026年新遠傳脫胎換骨，5G殺手級應用例如遠距診療等都可望陸續發酵，AI賦能、精實成長，是營運起飛的一年。

近年遠傳成功開拓第二成長曲線，打造新經濟業務，去年營收成長8.7%，智慧資通訊自主開發解決方案營收年增75%，綠能營收也成長54%，遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、手機保險、帳單代收與遠傳守護網等服務持續推升新經濟成長，目前貢獻營收約二成。

井琪指出，將持續協助企業客戶淨零、數位雙轉型，聚焦企業通訊服務再升級、數位轉型工具與服務、智慧城市與淨零解決方案、數位醫療等等四大重點，有信心在既有電信本業優勢下，加速發展綠色智慧資通訊應用、5G遠距診療、生成式AI、消費者數位服務等應用，超越傳統電信框架，再創巔峰。

市場也關注合併後獲利綜效，井琪表示，今年受成本攤提影響，獲利微幅成長，每股純益則有股本膨脹影響，但2025年EPS可望超越2023年水準，2026年獲利可望恢復二位數成長。