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台版ChatGPT來了 引爆話題

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
國科會推動台版ChatGPT，昨（15）日正式釋出「TAIDE-LX-7B模型」，這款結合台灣文化的大型語言模型。 路透
國科會推動台版ChatGPT，昨（15）日正式釋出「TAIDE-LX-7B模型」，這款結合台灣文化的大型語言模型。 路透

國科會推動台版ChatGPT，昨（15）日正式釋出「TAIDE-LX-7B模型」，這款結合台灣文化的大型語言模型，能進一步協助政府在生成式AI模型發展路上提供更多樣服務，幫助產學研快速導入生成式AI。

因應全球ChatGPT帶來廣泛且巨大的影響，國科會自2023年初推動可信任生成式AI發展先期計畫（Trustworthy AI Dialogue Engine，簡稱TAIDE），昨日正式釋出。

國科會表示，TAIDE-LX-7B模型釋出版相當於汽車引擎，後續搭配各式零件、組裝車殼，就能化身不同用途的車輛運具，提供消費者使用。

例如TAIDE已與高雄大學合作，透過吳俊興教授及其團隊開發的開源生成式AI應用平台（Kuwa GenAI OS），將TAIDE模型預載內建於Kuwa平台，開發者可靈活組合串接周邊功能，使用者則透過簡易Web介面與後端模型互動。

其他應用案例還有台南大學的TAIDE台語對話機器人中興大學神農TAIDE、中研院行政常見問題回應、民間公司智慧客服等。

AI 中興大學 機器人

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