英特爾裁員延燒亞太區 法人：鋪路分割晶圓代工事業

英特爾（Intel）裁員動作不斷，繼日本行銷與銷售部門裁員行動後，業界傳出本周三（17日）中國大陸分公司將有裁員措施，且未來可將延伸到台灣或新加坡等其他亞太地區。法人解讀，英特爾此舉目的是快速改善獲利，同時為晶圓代工事業分割提前布局。

針對傳聞，英特爾台灣分公司不予評論。但據了解，英特爾相關調整，對於台灣分公司影響相當有限。

外電先前報導，英特爾行銷與銷售部門重整計畫，且英特爾未透露受影響員工數及細節。但據業界消息指出，亞太區的行銷與銷售部門先從日本分社受到影響，本周三可能宣布大陸分公司的行銷與銷售部門重整計畫，亦即將公布相關裁員消息。

據了解，按照美商慣例，被裁員後都會給予可觀的資遣費，加上當地各國政府的數個月失業補助，被資遣員工可獲得總金額至少是原先年薪以上的水準，由於曾經在英特爾任職過，後續找工作應不會有太大問題。

業界消息指出，英特爾在裁員後，有部分職缺立刻被開出，且開出薪資較原先被資遣的員工月薪低不少，顯示英特爾進行大幅度撙節措施，盼能快速改善獲利。另外，未來這波裁員計畫可能延伸到台灣、新加坡或馬來西亞等其他亞太地區的行銷與銷售部門。