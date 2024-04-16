三星德州廠 獲美64億美元補助

美國商務部十五日宣布，將對南韓三星電子提供六十四億美元的補助，協助三星在德州中部擴大晶片產能。

美國商務部長雷蒙多指出，這項補貼將支持三星在美國興建兩座晶圓廠、一座研究中心與一座封裝廠，也能用於擴建德州奧斯汀半導體工廠。她說，三星在德州泰勒市的新建晶圓廠，將生產二奈米製程的晶片。

一名高階官員表示，在泰勒市的新建晶圓廠預計二○二六年投產二奈米晶片，意味著三星有望比台積電提早兩年在美國投產這類先進製程晶片。官員說，預計到二○三○年底前，三星將投資約四五○億美元以建設與擴張其德州的廠房設施。

三星僅接受美國政府的補助款，並未如同台積電還選擇當局提供的貸款與貸款保證。白宮經濟委員會主席布蘭納德說：「先進晶片製造重返美國，是我國半導體產業的重要新篇章。」