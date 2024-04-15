遠傳5G遠距診療進澎湖 跨海守護離島健康

為展現澎湖輪航線訊號改善成果、澎湖縣電信普及執行成效，與5G垂直場域應用，數位發展部15、16日兩天分別於澎湖輪、澎湖縣政府及澎湖縣西嶼鄉池東國小舉辦「5G浪潮 智慧島嶼」活動，遠傳電信（4904）表示，於現場展示落地於澎湖外島專科醫療守護的5G遠距診療服務。

數位發展部部長唐鳳出席澎湖縣政府與池東國小的體驗活動，遠傳電信由網路技術暨營運群執行副總郭峻杰、法務法規暨採購群資深副總李和音出席，共同響應國家數位發展政策與聯合國永續發展目標（SDGs），以科技力持續引領數位應用新未來。

郭峻杰表示，新遠傳在合併之後700MHz網路容量提升66%，擁有業界最大的低頻連續頻寬，可讓室內和偏鄉離島不論在網路涵蓋或網速都有全面提升。遠傳從2020年率先推出台灣第一個5G遠距診療服務，透過不斷強化偏鄉離島之基礎建設與完善網路佈建，至2024年底將拓展至全台15縣市、50個偏鄉鄉鎮衛生所。

遠傳指出，去年更成功運用5G通訊跨越臺灣海峽，聯手澎湖縣消防局白沙分隊與台北市消防局建國高級救護隊，打造全臺首個「5G跨海急救醫療聯防」，上線一年以來已啟動超過150例5G救護車跨海聯防案件，真正將緊急救護資源落地於澎湖，實現5G「救援者應用」。

澎湖縣政府消防局局長許文光表示，消防局近年來積極提升救護車上急救裝置，並結合醫院端共同爭取黃金救援時間。據澎湖縣近5年統計資料顯示，到院前心肺功能停止(OHCA)患者，其中67%為65歲以上高齡者，主訴以心肌梗塞等內科因素佔81%居多。感謝台北市消防局與遠傳協助，在導入5G救護車跨海視訊聯防之後，得以透過5G高清影像即時傳輸及連線，由遠端的高級救護技術員提供即時緊急救護指導與判斷，強化澎湖縣第一線救護人員到院前的急重症處置，提升急救成功率與病人存活率，其中並有急性心肌梗塞急重症患者因即時辨識得提前備妥手術室，到院34分鐘內即順利完成手術救回一命。

澎湖縣由群島所組成，是全臺灣唯一四面環海的離島縣，地理位置與人口結構特殊，因此避免交通延誤醫療、爭取專科資源與掌握救護時間，成為澎湖醫療服務首要之務。遠傳指出，自主開發的「5G遠距診療平台」已於2023年9月在澎湖落地，更加入高雄義大醫院成為支援醫院，提供眼科、耳鼻喉科、皮膚科等5G遠距專科會診服務，於澎湖七美、望安、吉貝與鳥嶼地區定期開設各科別遠距醫療門診，以網路取代馬路，解決當地專科醫療資源不足問題。

為持續落實國家政策強化通訊傳播網路之韌性，以科技創新探索實踐聯合國永續發展目標—健康與福祉（SDG3）、優質教育（SDG4）、產業創新與基礎建設（SDG9） 等願景，遠傳預計在16日池東國小的數位應用體驗活動中，透過5G遠距診療結合五官鏡量測與AI非接觸式生理量測等實機體驗，讓學童親身體會5G網路及數位科技應用如何改變就醫及診療模式，跨海翻轉離島醫療不平等，啟發科技醫療的種子。

遠傳強調，以5G遠距診療為澎湖縣領航，創造醫療服務新世代，未來通訊診察治療辦法修法放寬遠距醫療適用範圍後，遠傳將結合5G及AI等數位科技應用，更積極結合各界資源，加速推動緊急救護、居家醫療照護、醫療雲端系統平台、AI應用等智慧醫療轉型，為偏鄉離島找出強韌的智慧醫療新解方。