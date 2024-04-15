台灣大導入超5G應用 助偏鄉離島轉型升級

數位發展部15日至16日於澎湖舉辦「5G浪潮 智慧島嶼」活動，台灣大哥大（3045）表示，響應政策，軟硬兼施強化偏鄉基礎建設，並將5G應用導入偏鄉，助力產業轉型升級。

台灣大指出，今年不僅在全台偏鄉網路建設投入更多資源，4G和5G偏鄉村里涵蓋率提升至99%以上，更早在今年1月初，完成澎湖地區的雙網整合，收訊涵蓋新增望安北島、七美機場、虎井嶼、東吉嶼、鳥嶼等離島，整體收訊涵蓋提升40%，原台灣之星用戶享有更廣涵蓋、更大頻寬的服務。

針對5月2日即將展開的2024澎湖花火節，台灣大表示，於澎湖馬公觀音亭等主要熱點，佈建5G 100M的大頻寬，讓遊客分享璀璨煙火零時差，今年底前更預計在澎湖所有站點佈建5G訊號，提升「5G台灣隊」全用戶體驗。

數位部部長唐鳳參與「5G浪潮 智慧島嶼」，台灣大指出，展示「5G AI巡檢GO」、「5G AR 遠程協作」等5G垂直場域應用，未來可望應用於船舶巡檢作業與船舶靠港檢修；以及「VR沉浸式棒球遊戲」推動5G教育體驗，為縮短城鄉數位落差貢獻心力。

台灣大表示，持續提升澎湖服務品質與穩定性，利用台電海纜建立澎湖到本島的第二傳輸路由，強化跨島傳輸的安全性，也提高離島的可用頻寬，讓居民享受穩定的高頻寬服務。同時，憑藉台灣大的電信天賦，並具備技術維運的豐富經驗以及專業知識，建立強大的5G環境基礎，未來也將實現設備與應用的無縫整合，在離島發展更多元豐富的超5G應用，很榮幸與數位發展部共同推動澎湖輪航線訊號改善及偏鄉電信普及應用，透過展示台灣大「5G AI巡檢GO」、「5G AR 遠程協作」超5G應用，期待有機會助力船舶產業智慧轉型，弭平城鄉數位落差。台灣大也將持續加速各垂直領域5G專網的發展，推動產業轉型升級。

台灣大強調，積極發展跨域創新應用，推動各個垂直市場的5G專網佈建，15日在澎湖縣府前廣場展出助產業創新升級的5G解決方案，一站式AI巡檢解決方案「5G AI巡檢GO」，可依照場域、項目等客製化AI巡檢工具，能解決企業巡檢高時間、高營運、高管理等「三高」成本痛點，相較於傳統AI巡檢，部署速度提升20倍，投資報酬率提升3倍。大場域的前線巡檢人員，只要一個平板即可完成多項檢測與紀錄，大幅降低人為判斷錯誤的風險；「AR遠距協作」則以AR 眼鏡結合 5G 網路，能夠打破空間距離限制，提供遠程協作應用，操作者能即時分享視覺資訊，讓遠程團隊提供步驟指導等關鍵支援，提升問題排解效率。

為促進台灣各地、各類產業數位轉型的創新應用模式，台灣大指出，與生態圈夥伴整合知識、軟體和硬體設備，積極發展5G生態系推動產業升級。16日活動將展出「VR沉浸式棒球遊戲」，使用可攜式高規格無線頭盔顯示器，整合5G VR雲端軟體系統，將虛擬實境雲端系統結合遊戲，並導入沉浸式VR實境感受技術，戴上頭盔就能產出3D情境的虛擬棒球互動體驗。

為激發孩童對科技學習的想像，台灣大邀請池東國小學生體驗「VR沉浸式棒球遊戲」，更特別舉辦趣味競賽，活動中孩童熱烈參與，現場充滿加油聲與歡呼聲，台灣大也準備了紀念禮物，如果學生有打擊到的話，預計由唐鳳部長頒發給參與體驗的孩童，期待透過富有教育意義的科技體驗，開啟偏鄉孩童科技學習的大門。