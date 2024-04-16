精測發聲明：未遭檢調搜索

市場昨（15）日傳出，測試介面廠精測（6510）遭檢調搜索，精測昨天晚間發出聲明否認，強調相關傳聞為有心人士於資本市場散播的不實傳言，精測及相關分公司、子公司皆無檢調搜索情事。

受大盤重挫及不實傳言影響，精測昨日股價終場重挫23元或4.54%、收484元。觀察籌碼面，外資連續賣超三天，累計賣超60張，國內自營則連續賣超四天，累計賣超28張。

精測指出，在基於捍衛股東及各利害關係人的權益，並保護企業商譽下，特此發布聲明，除了精測和相關分公司、子公司皆無檢調搜索情事外，公司營運、生產作業一切正常，所有產品皆受合法專利保護。

展望本季營運，精測預期，公司自主研發的高速、大電流半導體測試載板，獲國際電動車晶片客戶青睞，惟半導體產業中，高階汽車晶片占比仍不高，但可長期觀察後續發展，公司將審慎以對。