中華電信推 5G 垂直場域應用 WebAR 科技助澎湖智慧觀光

中華電信（2412）15日參與數位部「5G浪潮 智慧島嶼」體驗5G垂直場域應用服務活動，於澎湖縣政府展示「5G Web AR智慧觀光」應用，以科技結合當地觀光特色，提供全新旅遊體驗。

中華電信表示，積極推展5G垂直應用服務，並感謝數位部推動5G網路建設政府補助計畫，公私協力加速5G應用擴散各行各業，促進產業數位轉型，相關應用包含智慧醫療、智慧製造、智慧交通、智慧文化、智慧觀光等多元領域，2021年至2023年合計獲補助5G垂直場域案件超過50件。

配合澎湖縣在地觀光特色產業，中華電信指出，展示「5G Web AR智慧觀光」應用，以科技結合澎湖在地文化元素，提供「AR數位迎賓」、「澎湖AR時光探險」、「花火節Web AR拍拍」、「數位花火節點火秀」四種5G數位應用，運用輕量化Web AR技術讓遊客能更加認識澎湖之美。

中華電信總經理林昭陽出席本次活動時表示，澎湖名列「世界最美麗海灣」之一，擁有豐富的觀光資產，中華電信很榮幸與澎湖縣政府合作，運用5G Web AR技術，結合澎湖觀光特色景點並配合最具代表性的「澎湖國際海上花火節」活動，提供遊客嶄新的旅遊體驗，感受澎湖當地獨特的魅力。中華電信以成為「數位生態系統協創者的領導品牌」為公司三大願景之一，將持續以科技力賦能百業升級，創造數位經濟。

在數位部政策鼓勵5G垂直場域應用發展的助力下，中華電信強調，將善用客戶夥伴、科技平台、基礎網路及組織人才等四項資產優勢，持續深耕新興科技及5G創新應用，賦能產業打造實用場域，共創價值。