履行遠亞併承諾 遠傳提前申請超額頻譜歸還申請

國家通訊傳播委員會（NCC）去年通過遠傳（4904）合併亞太電信及台灣大合併台灣之星，其中一項附附款，就是要求業者在今年6月底以前，「處理」超額頻譜，可以繳回、交換、出售，遠傳電信今日指出，提前向數位發展部提出申請，將超額頻譜歸還。

遠傳表示，遵循法規，主動配合主管機關，提前於15日向數位發展部提出合併後超額頻譜歸還申請，28GHz頻段歸還共100MHz頻寬，待數發部核准後，再向國家通訊傳播委員會（NCC）提出變更網路計畫頻率，踐行法遵義務，維持市場公平競爭，持續善盡企業社會責任。

對於NCC對於超額頻譜處理部分等附附款，台灣大去年已經向台北高等行政法院提出訴訟，控訴NCC付款有悖行政程序法。

面對處理超額頻譜的時限將至。台灣大今日表示，每家頻譜議題不盡相同，台灣大依原定程序持續推進中。