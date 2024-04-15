快訊

台積電也出手救援！台電四部發電機組跳機 今晚差一點北台灣大停電

楊寶楨辭民眾黨有了新頭銜 謝國樑邀請擔任基隆政策推廣大使

精測遭空襲！傳被檢調搜索 公司三聲明回應子虛烏有

履行遠亞併承諾 遠傳提前申請超額頻譜歸還申請

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）去年通過遠傳（4904）合併亞太電信及台灣大合併台灣之星，其中一項附附款，就是要求業者在今年6月底以前，「處理」超額頻譜，可以繳回、交換、出售，遠傳電信今日指出，提前向數位發展部提出申請，將超額頻譜歸還。

遠傳表示，遵循法規，主動配合主管機關，提前於15日向數位發展部提出合併後超額頻譜歸還申請，28GHz頻段歸還共100MHz頻寬，待數發部核准後，再向國家通訊傳播委員會（NCC）提出變更網路計畫頻率，踐行法遵義務，維持市場公平競爭，持續善盡企業社會責任。

對於NCC對於超額頻譜處理部分等附附款，台灣大去年已經向台北高等行政法院提出訴訟，控訴NCC付款有悖行政程序法。

面對處理超額頻譜的時限將至。台灣大今日表示，每家頻譜議題不盡相同，台灣大依原定程序持續推進中。

NCC 台灣大 遠傳電信

延伸閱讀

台灣大補選 頂新進董事會

中天新聞台裁處案訴訟 NCC：再取得2件勝訴確定

台灣大家用寬頻業務報捷

花蓮大地震／手機無法通信？ NCC：172站基地台受影響

相關新聞

緯創連三年奪創新機構獎 總座林建勳：三領域布局有成

國際創新暨智慧財產權盛會「全球百大創新機構獎」15日舉行頒獎典禮，AI伺服器代工大廠緯創（3231）也以全球第 37 名...

掌握EUV關鍵儲存和管理技術 家碩下半年迎接AI爆發商機

半導體設備商-家碩科技（6953）今（15）日舉辦上櫃前業績發表會。該公司營運以提供半導體設備及相關零組件的設計、製造、...

誠美材董總失和浮出檯面 雙方發聲明互嗆

誠美材（4960）董事長何昭陽、總經理連巍鐘內部失和浮出檯面，經營權爭奪戰火再起，雙方都發出聲明互嗆，連巍鐘以公司名義指...

三星共同執行長慶桂顯 親訪廣達小金雞雲達總部

三星電子共同執行長慶桂顯（Kye Hyun Kyung）日前來台，親訪代工大廠廣達（2382）旗下雲達科技總部，並參觀雲...

亞洲創投教父徐大麟追思會 施振榮、郭台銘、胡定吾、徐小波親弔念

有亞洲創投教之稱的漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)主席兼創辦人徐大麟因病於上月30日去世，享壽81歲。徐大麟...

電子簽章法落日條款改為1+2年 有望本會期三讀

因應數位經濟快速發展，數位部推動《電子簽章法》修法，15日立法院進行電子簽章法逐條審查，其中主要修正部分為落日條款，由原...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。