履行遠亞併承諾 遠傳提前申請超額頻譜歸還申請
國家通訊傳播委員會（NCC）去年通過遠傳（4904）合併亞太電信及台灣大合併台灣之星，其中一項附附款，就是要求業者在今年6月底以前，「處理」超額頻譜，可以繳回、交換、出售，遠傳電信今日指出，提前向數位發展部提出申請，將超額頻譜歸還。
遠傳表示，遵循法規，主動配合主管機關，提前於15日向數位發展部提出合併後超額頻譜歸還申請，28GHz頻段歸還共100MHz頻寬，待數發部核准後，再向國家通訊傳播委員會（NCC）提出變更網路計畫頻率，踐行法遵義務，維持市場公平競爭，持續善盡企業社會責任。
對於NCC對於超額頻譜處理部分等附附款，台灣大去年已經向台北高等行政法院提出訴訟，控訴NCC付款有悖行政程序法。
面對處理超額頻譜的時限將至。台灣大今日表示，每家頻譜議題不盡相同，台灣大依原定程序持續推進中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言