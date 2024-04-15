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南亞科技再次榮獲科睿唯安2024全球百大創新機構

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
南亞科技再次榮獲科睿唯安2024全球百大創新機構。今日由執行副總經理蘇林慶代表領獎。圖／南亞科提供
南亞科技再次榮獲科睿唯安2024全球百大創新機構。今日由執行副總經理蘇林慶代表領獎。圖／南亞科提供

南亞科（2408）連續第二年入選由科睿唯安 (Clarivate)「2024全球百大創新機構」(Top 100 Global Innovators)。百大創新機構評選標準包括影響力、成功足跡、投資力度及技術獨特性等，並需計算其過去五年的專利創新產出。今年僅有11家台灣企業入選，獲此殊榮高度肯定了南亞科技的創新能力和智權布局的團隊管理。

南亞科技蘇林慶執行副總表示：「南亞科技已成功自主研發先進世代10奈米級製程技術，而多年來投入AI人工智慧、建構智慧工廠，對於生產時效、成本、品質都有卓越的表現及貢獻，在AI專利布局上也相當積極及完整。」

科睿唯安智慧財產權事業群總裁Gordon Samson表示：「入選全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系中維持優勢比以往更加困難，候選機構必須在實驗與風險、紀律與獎賞之間取得平衡。我們使用差異化評估閾值，全面衡量創新表現，科睿唯安藉由分析創意的品質、潛力及影響力選出全球頂尖的創新機構，並於今年首度公開排名。」

「創新」為南亞科技永續經營的首要核心，專利是其中之重要項目。強化專利體質及積極地布局全球，一直是南亞科技智財發展的方向。自成立以來，南亞科技已累計全球專利核准總量超過6000件，2023年專利增加953件，較2022年增幅約18%，今年再度獲選科睿唯安百大創新機構，專利品質方面亦備受肯定。除了內部創新動能外，南亞科技亦與各界學術研究機構如台灣大學、清華大學、陽明交大等合作，進一步強化研發合作平台，投入產品設計及開發等研究，並攜手供應鏈、下游廠商、機台製造商等合作夥伴，加速產品開發與量產進程。公司將持續投注研發資源及智財管理，以奠定公司永續經營的基石。

南亞科 大創 布局

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