華邦集團再度躋身全球百大創新機構

華邦集團於今(15)日宣布2024年再次入選科睿唯安的全球百大創新機構(Top 100 Global Innovators 2024)，彰顯華邦集團將研發成果積極地佈局多國專利，及質量並重的專利動能表現，備受國際專業評鑑肯定。

華邦電、新唐、新唐日本等集團旗下關係企業整合全球同仁研發實力積極投入技術開發，並在世界各地設立研發據點，以專利與營業秘密雙軌保護創新成果，研發領域遍及物聯網、智慧工業、醫療、車用、電腦通訊以及消費性產品等市場，是台灣唯一同時具備DRAM、Flash及Logic三項自主製程開發、產品設計及行銷業務能力的集團公司。2023年華邦集團研發經費約占總營收23%，目前全球累積獲證專利超過8,500件，顯示華邦集團高度重視研發資源的挹注。

科睿唯安產品長Gordon Samson表示：「今年躋身全球百大創新機構絕非易事，因為在創新生態系統中保持優勢比以往更加困難。華邦展現出一貫的創新表現，尤其是其發明在全球市場上的成功和領先技術。我們祝賀華邦連續兩年榮獲全球百大創新機構。 」

華邦電表示，公司在創新管理方面，以永續貢獻與專利品質為智財政策核心並持續布局關鍵技術之專利。除了以專利來評價創新外，更納入營業秘密註冊制度，以全方位地記錄創新的軌跡，進一步強化公司營運及智慧財產管理。未來，公司也將持續地開發綠色技術，將專利佈局策略融合營運目標，涵蓋電動車、自駕車、AI、節能減碳等新興應用領域，期望能與客戶及合作夥伴共同發揮半導體產業的永續創新影響力。