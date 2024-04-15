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遠傳籌組跨國影視基金 推動本土IP國際化

中央社／ 台北15日電

遠傳持續投資本土影視內容，將與韓國CJ ENM等合作籌組跨國「文化內容基金」，推動本土IP國際化；遠傳近期投資的電影「青春18×2」在台票房亮眼，並籌備推出跨台、日、韓等國的大型實境綜藝。

遠傳電信總經理井琪今天在與媒體會面時指出，看好生成式AI帶動的商機與產業進步，遠傳將透過AI進行內部流程的「精實創新」，並與新創團隊合作，今、明年預計會有更多AI相關服務推出。

她表示，AI在運算、晶片等各項技術已到位，預估會有大量、多元化應用出現，加上生成式AI的導入，也讓過去閒置的使用效能與功能更為活躍，遠傳也會在雲端空間、地端機房做好充分準備。

遠傳friDay影音數位娛樂營運長蔡俊榮今天受訪時表示，friDay影音也透過AI導入帶來兩個改變，第一是讓片庫中5萬部影片活躍化，導入前，大多只有3000至4000部影片常被觀看，導入後，AI依照觀影行為分析預測，進行影片推薦，讓片庫活躍了70%。

另一方面，他表示，由於AI推薦能投其所好，推薦的影片都能命中用戶的興趣、內在動機，也讓今年首季觀影時間成長超過10%、用戶黏著度提高。值得一提的是，遠傳也運用AI為影片討論區的留言把關，避免惡意留言，讓原本需要用人力把關的成本大幅下降，未來也會持續加碼，運用AI提升觀影品質。

遠傳持續投資本土內容，蔡俊榮說明，遠傳攜手文策院共組影視娛樂基金，其中有遠傳主導的基金，以及與韓國娛樂龍頭CJ ENM方面再度攜手合作、和TVBS合力籌組的跨國「文化內容基金」；遠傳將透過跨國際、跨平台、跨娛樂產業的戰略聯盟，致力於本土IP國際化。

遠傳持續「以投代購」力挺本土原創影音內容，蔡俊榮分享，近期所投資的台日合作電影「青春18×2通往有你的旅程」在台票房亮眼，後續也將在港、澳、星、馬等地區上映，讓本土影音進軍國外；未來也將持續投資本土內容與IP，目前已有一部跨台、日、韓等國的大型實境綜藝「出去一下」正在紐西蘭拍攝中。

此外，針對AI手機是否引發換機潮，遠傳個人家庭事業群資深副總經理趙憶南表示，換機潛力已累積一定能量，而AI手機將成為主流，但仍待各家品牌共同襯托、一起教育市場；首發的三星AI手機獲得不少用戶好評，上半年各家手機廠已發表不少中高階、旗艦機種，下半年中國手機品牌預計都將發表AI手機，有望一起壯大市場。

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