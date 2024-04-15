領銜新生力軍 BHTC 於 Touch Taiwan 2024 初登場

全球智慧車規模持續擴張，成為各產業發展的主戰場，座艙智慧化成為未來車廠的致勝關鍵。友達（2409）憑藉深厚的車載顯示技術，傾力打造智慧顯示無設限的全新智慧座艙，囊括國際殊榮肯定。將於4月24日至26日在台北南港展覽館舉辦的Touch Taiwan 2024智慧顯示展覽會，友達以「引領視界．跨域未來」為核心，將於展會中再現智慧座艙王者風範，並串連汽車產業供應鏈與價值鏈，拓展多元應用的創新解決方案，助力智慧移動服務迎向新巔峰。

Smart Cockpit重現王者榮耀 激發人機互動廣域應用

友達新一代Smart Cockpit 2024，以「嶄新視覺、直覺控制、沉浸氛圍」三大主軸貫穿多用途的Display HMI車用解決方案，涵蓋智慧座艙內外顯示應用、人機互動及智慧照明等技術，邁向安全、實用、資訊娛樂全面升級的智慧座艙趨勢與發展。視覺方面，友達顛覆以往的座艙設計概念，以Micro LED先進顯示技術優勢，並充分運用車艙空間的彈性設計，創建「互動式透明智慧車窗」和「可捲式後座娛樂顯示器」，僅在互動時才顯示出所需畫面及資訊，善用隱藏、可撓效果，擴充更豐富的娛樂和交互資訊服務，創新設計理念獲得國際獎項榮耀。

隨著大尺寸車用螢幕蔚為主流，友達結合觸控、內嵌鏡頭及感測技術的55吋A柱到A柱AmLED®一體化顯示方案，進化成使用者友善的內部座艙。其大尺寸的輕量省電設計，可大幅降低耗能，另搭配DMS系統來分析駕駛狀況，以及可自動偵測駕駛視線、調整切換螢幕的副駕駛隱私模式，為駕駛、乘客實現兼具智慧、娛樂、安全與人性化的高科技體驗。同時，運用頂尖感測技術，讓前擋風玻璃的「沉浸式全景HUD」與「直覺式方向盤觸控顯示器」連動，在寬廣、清晰可見的視角下享有駕馭樂趣的安全保障。

創新設計美學藏在細節中。友達將LED燈板隱藏在車門內裝飾件，搭配車輛使用情境與車主喜好進行客製化流動氣氛燈，提升座艙內的視覺感受；並以高亮度、高對比度特性，打造符合汽車AECQ規範的矩陣式互動尾燈，增強警示訊息的識別能力，掌握更智能化的氛圍體驗。

納入新血BHTC促產品戰略綜效 樹立Display HMI新標竿

友達以先進顯示技術為核心，擴充一系列車用解決方案，再加上旗下新生力軍BHTC的一級供應商（Tier 1）實力作為後盾，完備智慧移動生態圈的即戰力。BHTC以車用空調控制系統、人機介面見長，在Touch Taiwan 2024初登場的舞台，將展示以「舒適」為核心的系列產品。包括眾多歐系豪車品牌採用的多功能空調控制面板，具備內嵌顯示器的溫度設定旋鈕，以及整合顯示螢幕與觸控按鍵操作之設計，為國際OEM車廠提供卓越、智能的客製化操控體驗。

同時，BHTC以堅實技術背景高度整合軟硬體，打造出中央與後座鞍部的Display HMI產品，可處理多區恆溫控制、顯示畫面，呈現仿真3D車室分區；以力傳感技術精準傳遞觸感，並結合音量及震動反饋，防止意外啟動，提供使用者自然流暢、直觀且輕鬆駕馭的舒適介面。

透過此次在Touch Taiwan 2024展出，亦宣示友達挾既有顯示領域的全球領導優勢，結合BHTC車用HMI解決方案及一級供應商戰略地位，將為未來移動趨勢的智慧車艙開創精彩可期的新局面。

交通看板新利器 加乘環保節能 重塑智慧移動服務

為加速拓展智慧移動生態圈，並串聯至交通場域生態系，友達以優異技術克服天候影響，開創環保永續的新價值，並透過TARTAN顯示器突破空間限制的特殊尺寸及彈性安裝等優勢，重塑智慧移動的嶄新體驗。

其中，「28吋超薄長條型顯示器」符合軌道交通規範，以通過防震測試進行設計，克服高低溫嚴峻環境特性，可支援穩定運作，超薄厚度，可裝在車窗夾層中，善用可顯示的空間，並兼具易於安裝的設計與美觀；「58.4吋高亮戶外長條型顯示器」則為業界首創第一台UHD高亮產品，亮度高達2,500 nits，搭配工業級與高耐候材料，使畫面在嚴苛環境條件下仍清晰可視，開創戶外多元應用商機，並取代傳統紙張海報，發揮無紙化環保綠色價值。同樣訴求環保省電的「膽固醇液晶超低耗能戶外全彩顯示器」，可適應-30˚C至85˚C寬溫，且在寬溫下仍能呈現絕佳的色彩飽和度及顯示效果，並具備振動時刷新畫面亦可維持畫質之穩定性，利用其雙穩態特性，結合太陽能供電系統驅動，將成為低碳轉型與節能省電的新利器。

友達亦開發「EVSE車用充電樁解決方案」，專為電動車充電樁設計，具備高亮度、克服戶外艱難環境的耐溫、耐紫外線等特性的嵌入式顯示器，並搭載散熱性及擴充性強的高效能工業電腦，進而實現如支付和廣告資訊投放等應用，提供高效和優質的人機互動體驗。