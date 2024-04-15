資誠創業成長加速器 Demo Day：12家新創共同創新突破

資誠創業成長加速器於4月10日在t-Hub舉辦第五屆加速器Demo Day，由12家新創企業進行Pitch，聚焦AI、生技、ESG與創新教育領域，分享其創新能量及發展願景，吸引超過100位新創生態圈夥伴前來尋求投資、合作和媒合機會。

資誠創新創業服務主持會計師顏裕芳致詞時表示，資誠創業成長加速器向來以「厚創新、後加速」為宗旨，聚焦於人工智慧、數位轉型、生技醫療、永續ESG以及智慧教育與生活等五大新創領域。在當今AI浪潮下，商機與挑戰同時存在，而我們的使命就是協助新創抓住這些機會，實現創新突破。

另外，今年Demo Day舉行「2024 AI 競賽下的新創戰略布局」座談，由資誠聯合會計師事務所審計服務會計師于智帆主持，邀請高通台灣創新競賽計畫負責人戴郁文、橡子園太平洋基金合夥人吳德威、台灣智慧駕駛公司董事長陳維隆，探討人工智慧科技在商業應用、資安風險、社會責任與新創募資策略等議題。

于智帆表示，面對現今社會的快速變化與挑戰，新創企業必須有策略的行動，「改變」是所有企業必須付諸的行動。資誠積極投入數位轉型與創新的服務，推動產業的數位化發展。內部不僅開發多項數位化工具，亦透過加速器協助眾多AI新創規模成長，這些新創不僅在技術創新上取得突破，亦在各個應用領域展現出巨大潛力。

其他與談人皆樂觀看待未來AI應用，並認為AI技術將為各行業帶來更多機遇與挑戰，也期盼各界共同合作與努力，助力新創產業蓬勃發展，共創美好未來。

今年的12家新創團隊聚焦人工智慧、生技醫療、永續發展與ESG、創新教育等四大領域：

人工智慧領域：

律芯科技股份有限公司透過人工智慧演算法及晶片先進製程技術，提供多樣化的聲學解決方案，解決城市噪音汙染。

百林商智股份有限公司透過機器人軟體的專利技術，將重複性工作自動化執行，協助企業數位轉型。

芯符股份有限公司以人工智慧為基礎解決客製化禮品的繁瑣問題，提供最適合的禮品，並送達世界各地。

智聯科技股份有限公司利用AI醫療影像辨識與數據分析，追蹤貓咪健康狀況並提供飼主即時異常警訊與紀錄健康數據，預防貓咪疾病惡化的發生。

美維科技股份有限公司的大數據分析和演算法解決方案，有效降低跌倒和褥瘡的風險，符合當今高齡化時代的需求。

生技醫療領域：

台灣醫用電子股份有限公司提供創新研發的設計簡單易用的智慧醫材，解決手汗症問題，為患者帶來福音。

台宇生醫股份有限公司憑藉超過30年的疫苗研發經驗，取得了重大突破，貢獻醫學領域。

舒服美生技股份有限公司結合各種專業技術，發展出最適合亞洲人的隱形牙套與諮詢服務，實現了讓消費者輕鬆舒服變美麗的願景。

嘉正生物科技股份有限公司專注於目前熱門的ADC關鍵技術，提升藥效、安全性、穩定性及應用性，並且致力於新技術新藥開發公司。

永續發展與ESG領域：

雄材大智材料科技股份有限公司憑藉其獨特的專利技術，將紡織廢棄物回收再利用，為實現永續循環提供了真正的解決方案，並創造了嶄新的再生價值。

玩艸植造股份有限公司透過種植吸管並與農民合作創造經濟的價值；以水草替換傳統吸管，使減塑無負擔融入生活日常，讓生態與商業達成平衡。

創新教育領域：

菁英魔法教育股份有限公司打造專屬幼童的科學素養課程，讓孩子可以在魔術與教育結合下快樂學習。

顏裕芳表示，資誠創業成長加速器透過提供全方位的資源、專業指導、鏈結投資人和業界網絡，攜手各界夥伴們，持續促進新創生態圈更多交流與合作的機會，激發更多創業者的潛能，並幫助新創在市場上脫穎而出，進而取得更大的成功，共創產業更繁榮的明天。

資誠創業成長加速器將於五月舉辦第六屆加速器招募說明會，將分享PwC如何引入各方面專業知識與輔導資源，全方位協助新創事業再創高峰，期待各界的新創潛力新秀踴躍參與。若有意進一步了解資誠創業成長加速器 Scale Programme，歡迎透過以下連結了解更多資訊：https://www.pwc.tw/zh/services/start-up/scale-up.html