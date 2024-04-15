英飛凌榮獲群電「氮化鎵策略合作夥伴獎」

群能（6412）宣布其年度合作夥伴獎項得主，英飛凌科技脫穎而出，榮獲2023年度「氮化鎵策略合作夥伴獎」。

英飛凌憑藉其運用於筆電、電競、伺服器與儲存設備等資通訊 (ICT) 應用的氮化鎵（GaN）電源供應器解決方案，獲選為群光電能的首席氮化鎵策略合作夥伴，此獎項也肯定英飛凌在產品選擇性、技術與應用專業、可靠度和成本效益等各方面的綜合實力與優秀表現。

氮化鎵（GaN）被視為可以提高電源供應器效率和縮小產品尺寸的關鍵技術。互惠雙贏的強強合作結合了英飛凌在氮化鎵的領先專業技術與群電在電源供應器系統設計上的卓越能力，也協助兩家公司不斷突破創新的界限，進一步鞏固雙方在節能型電源解決方案的領先地位。目前，群電的大瓦特數筆電電源供應器採用氮化鎵的比率已高達20％以上，且此比例正迅速提升中。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White表示，憑藉著無與倫比的研發資源、對應用領域的深入理解以及大量的客戶專案經驗，英飛凌不斷推動其核心技術的突破，致力成為氮化鎵電源領域的領導廠商。很榮幸能夠獲頒群電「年度策略合作夥伴獎」，一起推動低碳化和數位化的解決方案是群光電能和我們共同的使命

群電總經理曾國華表示，我們很高興表彰英飛凌成為我們『年度氮化鎵策略合作夥伴獎』得主，他們的努力協助群電在 2023 年締造優異佳績。群電的願景是藉由電源創新技術的持續導入，取得全球技術先鋒地位，並致力於提升電源供應器的轉換效率，減少電源供應器的碳足跡，協助世界邁向綠色永續。我們希望能夠透過年度夥伴獎項，鼓勵英飛凌和所有其他合作夥伴持續與群電共同攜手推動氮化鎵技術，讓電源領域變得更潔淨、更環保。