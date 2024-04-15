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華碩獨家！台灣推「完美守護」三大服務 失竊也安心

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
左至右為華碩聯合科技董事長林福能、系統事業總經理廖逸翔。業者提供
左至右為華碩聯合科技董事長林福能、系統事業總經理廖逸翔。業者提供

華碩（2357）致力於滿足使用者需求，除提供創新優良產品，更重視完善服務的承諾。2024年，華碩針對筆電、桌機及AiO產品，推出全新「完美守護」計畫，涵蓋「完美保固」、「失竊守護」和「保證回購」三大服務；其中「失竊守護」更為業界首創，凡購機後2個月內至官網註冊，首年產品遭竊盜、搶奪或強盜，持受(處)理案件證明單，無須負擔費用，即由華碩補貼用戶，依原購機價提供最高80%的再購優惠。

華碩「完美守護」源自多年來深受市場肯定的「完美保固」（首年一次全機種意外人損，華碩負擔80%維修費用），為回饋消費者的支持與肯定，今年再升級。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「華碩家用筆電連續21年獲得台灣銷售冠軍，我們深深感謝消費者支持，持續思考如何用更全面的服務回饋用戶，『完美保固』2017年上線以來，華碩為9,000多名用戶省下超過8,000萬的維修費，包括螢幕破裂、鍵盤進水、意外摔落等各種狀況。全新『完美守護』希望讓消費者享有除了意外人損，甚至筆電失竊被盜都不用擔心，華碩服務一直都在，更祭出保證回購！」

同時，華碩與旗下子公司翔碩科技(JOGEEK)合作推出「保證回購」。凡持配備3年內處理器之華碩筆電參與此專案，回收價再加碼，最高可達原價55%；相比翔碩回收同規他牌筆電，華碩筆電回購金額最高溢價37%；更加碼提供華碩官方商城ASUS Store購物優惠券2,300元；報廢機也保證有價回購。用戶可透過翔碩官網快速了解估價與申請，並可選擇全台皇家俱樂部門市現場專業估價或到府取件。

消費 筆電 華碩

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