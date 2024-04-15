華碩獨家！台灣推「完美守護」三大服務 失竊也安心
華碩（2357）致力於滿足使用者需求，除提供創新優良產品，更重視完善服務的承諾。2024年，華碩針對筆電、桌機及AiO產品，推出全新「完美守護」計畫，涵蓋「完美保固」、「失竊守護」和「保證回購」三大服務；其中「失竊守護」更為業界首創，凡購機後2個月內至官網註冊，首年產品遭竊盜、搶奪或強盜，持受(處)理案件證明單，無須負擔費用，即由華碩補貼用戶，依原購機價提供最高80%的再購優惠。
華碩「完美守護」源自多年來深受市場肯定的「完美保固」（首年一次全機種意外人損，華碩負擔80%維修費用），為回饋消費者的支持與肯定，今年再升級。
華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔表示：「華碩家用筆電連續21年獲得台灣銷售冠軍，我們深深感謝消費者支持，持續思考如何用更全面的服務回饋用戶，『完美保固』2017年上線以來，華碩為9,000多名用戶省下超過8,000萬的維修費，包括螢幕破裂、鍵盤進水、意外摔落等各種狀況。全新『完美守護』希望讓消費者享有除了意外人損，甚至筆電失竊被盜都不用擔心，華碩服務一直都在，更祭出保證回購！」
同時，華碩與旗下子公司翔碩科技(JOGEEK)合作推出「保證回購」。凡持配備3年內處理器之華碩筆電參與此專案，回收價再加碼，最高可達原價55%；相比翔碩回收同規他牌筆電，華碩筆電回購金額最高溢價37%；更加碼提供華碩官方商城ASUS Store購物優惠券2,300元；報廢機也保證有價回購。用戶可透過翔碩官網快速了解估價與申請，並可選擇全台皇家俱樂部門市現場專業估價或到府取件。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言