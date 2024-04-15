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遠傳井琪談3年布局 一年拓基、兩年有成、三年起飛

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
遠傳總經理井琪（中）今日揭示未來三年布局，並定下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標。圖／遠傳提供
遠傳總經理井琪（中）今日揭示未來三年布局，並定下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標。圖／遠傳提供

遠傳總經理井琪今（15）日揭示未來三年布局，並定下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標；遠亞併後第一年，隨著行動基站整併完成、斷電退租作業陸續完成，網路成本精省效益逐步顯現，新遠傳除擁有「最安全、最環保和優質的行動網路」絕佳優勢，原亞太個人用戶和企業客戶的加入和轉換，更增加電信業務和新經濟成長商機。

遠傳將持續協助企業客戶淨零、數位雙轉型，聚焦「企業通訊服務再升級」、「數位轉型工具&服務」、「智慧城市& 淨零解決方案」、「數位醫療」等四大重點，並透過「遠傳5G大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）賦能 ，將AI（人工智慧）科技融入生活服務。

總經理井琪表示，「台灣電信產業競爭不減反增，尤其在AI浪潮下，更帶動市場不斷改變，遠傳深具信心，在既有電信本業優勢下，加速發展綠色智慧資通訊應用、5G遠距診療、生成式AI、消費者數位服務等應用，超越傳統電信框架，再創巔峰。」

遠傳在2023年繳出漂亮成績單，隨著5G持續推動行動通訊業務成長，新經濟業務也持續穩健增長，各項財務指標包含總營收在內寫下7年新高，EBITDA（息稅折舊攤銷前盈餘）、稅後盈餘、每股盈餘（EPS）等獲利指標年成長率高居業界第一，堪稱電信獲利資優生，今年第一季財測達成率更全項超標。

除行動營收創近5年新高，遠傳成功開拓的第二成長曲線-新經濟業務，不僅營收占比穩定提升，獲利也藉由持續優化專案組合與數位服務，金額較2022年成長8.7%。企業用戶方面，在數位轉型需求強勁帶動下，智慧資通訊自主開發解決方案營收較前一年度成長75%；綠色經濟需求火熱，綠能營收也成長54%；隨雲端整合應用與技術看俏，子公司博弘雲端今年1月也登錄興櫃；遠傳個人數位服務同樣表現優異，遠傳friDay購物、遠傳friDay影音、手機保險、帳單代收與遠傳守護網等服務表現也相當亮眼，挹注新經濟穩定成長。

遠亞合併獲主管機關核准，並於去年12月15日正式合併；遠傳也遵循法規，配合主管機關，提前於今（15）日向數位發展部提出合併後超額頻譜歸還申請（28GHz歸還100MHz），待數發部核准後，再向國家通訊傳播委員會（NCC）提出變更網路計畫頻率，以維持市場公平競爭。

5G 營收 遠傳

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