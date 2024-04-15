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遠傳合併綜效發揮 井琪：擴大AI服務3年起飛

中央社／ 台北15日電

遠傳總經理井琪今天表示，定下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標，除了發揮遠亞合併的綜效，2026年獲利將力拚雙位數成長，也將擴大AI生活服務，面對競爭對手放話爭地位，她認為「遠傳不計大小，專注做到最好」。

遠傳電信今天與媒體會面，遠傳總經理井琪揭示未來3年布局，定下「一年拓基，兩年有成，三年起飛」目標，預估明年獲利可望正成長，超越2023年的水準，2026年獲利將力拚雙位數成長，而遠傳平均用戶貢獻金額（ARPU）增幅會有較大的成長，且未來靠加值服務，可望繼續拉升來自亞太電用戶的貢獻，初期亞太電用戶轉換至遠傳後有70%的比例資費有往上升級。

她表示，遠亞併後第一年，隨著行動基站整併完成、斷電退租作業陸續完成，網路成本精省效益逐步顯現，原來亞太電個人用戶和企業客戶的加入和轉換更增加電信業務和新經濟成長商機，把綜效做出來。

對於中華電、台灣大頻頻放話當老大、老二，井琪認為，「遠傳不計大小，專注做到最好」。

井琪表示，相較過去的工業革命，生成式AI是白領的革命，AI已經改變辦公室許多服務，台灣電信產業競爭不減反增，尤其在AI浪潮下，更帶動市場不斷改變，遠傳將持續把AI科技融入生活服務，透過新創加速器，進行「精實創新」。

井琪提到，大家都在談5G殺手級應用是什麼，她認為遠距診療和醫療是5G相當關鍵的「救援者」服務，明年就會有一些AI的新服務出爐，且範圍是不只遠傳用戶的多元服務，且看好AI普及，將是差異化服務、使用者付費的時代來臨。

她表示，遠傳在既有電信本業優勢下，加速發展綠色智慧資通訊應用、5G遠距診療、生成式AI、消費者數位服務等應用，超越傳統電信框架，再創巔峰，達到3年起飛，在企業端和個人端，並串連B2B2C的服務，可看到更大成長。

井琪說，遠傳希望3年後，在2026年在生活科技服務能有更大的成長，「遠傳脫胎換骨，不是傳統的電信公司」，將突破電信傳統營收每年掉10%的宿命成功轉型。

在智慧資通訊服務方面，井琪表示，遠傳將持續協助企業客戶淨零、數位雙轉型，聚焦四條龍，分別為「企業通訊服務再升級」、「數位轉型工具&服務」、「智慧城市和淨零解決方案」、「數位醫療」。

遠傳在2023年繳出佳績，隨著5G持續推動行動通訊業務成長，新經濟業務也持續穩健增長，各項財務指標寫下7年新高．今年第一季財測達成率更全項超標；遠傳行動營收創近5年新高，遠傳開拓第2成長曲線新經濟業務，不僅營收占比穩定提升，獲利也藉由持續優化專案組合與數位服務，金額較2022年成長8.7%。

5G AI 遠傳電信

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