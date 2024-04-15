亞洲創投教父徐大麟追思會 施振榮、郭台銘、胡定吾、徐小波親弔念

有亞洲創投教之稱的漢鼎亞太（H&Q Asia Pacific)主席兼創辦人徐大麟因病於上月30日去世，享壽81歲。徐大麟家人及友人今在台灣基督長老教會大稻埕教會舉行追思會，上百位徐大麟台灣好友參加，包括宏碁集團創辦人施振榮、鴻海集團創辦人郭台銘、前中華開發董事長胡定吾和時代基金會創會董事長徐小波等重量級人物也都親自弔念，全程參加追思會並送徐一程。

今日出席的企業界友人，還包括建漢董事長李廣益、宏碁集團共同創辦人黃少華和鈺創科技董事長盧超群及日月光財務長董宏思等。

徐大麟追思會家屬包括徐大麟夫人沈悅、大弟徐大中、二弟徐大為及胞妹徐嘉佳等家屬十餘家出席，分別介紹徐大麟事跡及對這位家族之光同時也是他們最敬愛大哥感恩和緬懷。

徐嘉佳提到，徐大麟祖籍山東，生於重慶，幼時隨家人遷往台灣屏東定居，畢業於建國中學、台灣大學物理系、柏克萊加大電機博士，為台大物理系傑出校友。曾任職於IBM研究部門資深主管，爾後，追隨李國鼎資政，參與「科技顧問組」，於1986年創辦漢鼎亞太，帶入第一筆美式資金到台灣，並陸續投資了旺宏、宏碁、茂矽等，對台灣產業發展甚為關鍵。

漢鼎亞太快速擴展至亞洲地區，不乏經典之作，包括韓國早安證券、日本ACCESS、以及中國大陸北方星巴克、中芯半導體、ATL(寧德時代前身)等。美國商業週刊列其為「亞洲之星」、以及財星雜誌「金手指」等稱譽，徐大麟被譽為「亞洲創投教父」之一。

為提攜後進，徐大麟也擔任中國工程師學會舊金山分會創會會長、並為玉山科技協會共同發起人、百人會會員、曾任亞洲基金會董事、美國外交協會會員、柏克萊加大哈斯學院顧問、太平洋退休基金會董事等。

徐大麟對慈善工作不遺餘力，在擔任Give2Asia主席期間 ，正值汶川大地震、福島海嘯等，對脤災有極大貢獻。新冠沊情期間，他領導Give2Asia發起薪傳計畫（Hero Legacy），幫助不幸犧牲抗疫英雄的子女長大成人。

擔任舊金山台北姐妺市委員會主席時，積極為兩市搭橋，包括安排前柯市長訪舊金山、邀請林懷民演講，傳為國民外交佳話。

徐嘉佳並分享一段小故事說，當徐大麟得知「台北大歸星秀音樂節」無法至台北舉行時，徐大麟大力支持，使近百位師生得以在舊金山順利舉行。

與徐大麟交情甚深的胡定吾說，徐是IQ及EQ都高的人，以一個南部屏東學生考此建中並進台大物理系，後轉赴美國取得柏克萊電機工程博士。對事情分析精測，他回憶當初在幫中芯進行籌資時，徐大麟即提出這個投資是對的，但要等久一點。

胡定吾強調徐大麟是第一個亞洲人將美國創投模式及資金帶到台灣，雖然和他算是競爭者，卻也從不藏私，慷慨分享投資經驗，令人敬佩。