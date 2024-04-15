美光基金會捐款1000萬元 協助台灣地震災後重建

美光基金會今日宣布將協助台灣近25年來規模最大地震的重建工作。為加速修復工作，美光基金會將向衛福部所轄公設財團法人賑災基金會捐贈新台幣1000 萬元，與公私部門協力進行災害防治與救援。

美光基金會也將啟動1:1配捐計畫，除鼓勵⾏有餘⼒的同仁發揮愛⼼捐款，基金會也將跟進捐款相同金額給非營利組織及在地單位。這些組織為花蓮受地震影響的民眾及弱勢兒童提供臨時房屋、教育支援，並提供資源以協助修復受損的家園和醫院。

美光資深副總裁、人資長暨美光基金會總裁 April Arnzen 表示：「當得知地震消息時，我們第一時間傳達公司的關懷，確保同仁們及其家庭和社區的身家及財產均安全。而如今我們將關注重點轉向與財團法人賑災基金會等在地單位合作，為受災社區重建提供所需的資源。」

美光的願景為改變世界使用資訊的方式，以豐富所有人的生活，而美光基金會基於該願景，長期致力於協助在地社區以及推廣STEM教育。美光基金會與公司的同仁一起為全球各地的自然災害和人道危機提供支援，且美光的志工隨時在需要時提供援助。美光透過與企業、政府、社區、學校、和民眾間建立完善的關係網絡，推動社會影響力並為弱勢及代表性不足群體倡議。