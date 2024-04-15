磐旭攜手聯發科 引領智慧物聯網革新

磐旭智能（AMobile Solution）由國內工業電腦大廠磐儀（3594）與台灣IC設計龍頭聯發科（2454）合資成立，近期在德國紐倫堡舉辦的嵌入式電子與工業電腦展中，發表了最新一代人工智慧物聯網解決方案。該系列產品將全面採用聯發科技 Genio 系列芯片，可應用於行業用人機介面、影音娛樂系統、行業用強固型電腦、工廠邊緣運算設備、智慧零售等領域。

磐旭智能在聯發科技平台上深耕十年，充分了解聯發科技的優勢，並結合對產業的深刻了解，成功將聯發科技的技術應用於工業物聯網（IIoT）的各種產品和解決方案中。作為聯發科技的產業附加價值供應商（VAR），磐旭智能致力於為全球產業電腦廠商提供服務，為加速產業電腦市場服務能力，提供客戶 Turn-Key solution 的解決方案，大幅縮短客戶在產品研發上的開發時程，使聯發科技的技術可以快速應用於更多元的工業物聯網（IIoT）應用中。而客戶可以充分利用聯發科技的先進技術和盤旭智能所提供解決方案，使其產品在市場上具有絕對的競爭優勢。