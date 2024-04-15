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台系 IPC 業者2024年整體營收成長率 有望突破8%

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

台系 IPC 業者2023年遭遇景氣逆風，DIGITIMES 分析師申作昊預估，2023年台系 IPC 業者全年營收約為2,836.6億元，年減1.3%，除景氣因素外，2022年疫情期間的拉貨潮使客戶庫存水位偏高也是重要因素之一。展望2024年，多數 IPC 業者審慎樂觀看待全年發展，預期下半年市場將明顯回溫，預估台系 IPC 業者整體2024全年營收將達新台幣3,086.8億元，年增8.8%，有望重回成長軌道。

IPC 市場具有破碎化特性，客製化與 Domain Knowhow 是 IPC 業者搶佔市場的核心能力。申作昊觀察，近年 IPC龍頭業者不再固守硬體業務，持續往軟體、系統整合業務、AI應用布局，在各種垂直產業領域推出軟硬整合的一站式服務，布局高毛利業務，為 IPC 業者此波轉型的重要關鍵。

如樺漢近年與 Google 策略結盟及獲得雲端AI支援；研華在印度擴大投資軟體研發中心，並且積極打造AI生態聯盟；凌華以 ROS2推動機器人與自駕車發展，並加深與友達集團於各垂直領域的合作關係，都是 IPC 業者發展軟體能力、以整合業務提升附加價值的布局案例。

申作昊指出，近年全球各產業積極進行智慧轉型，為 IPC 業者帶來諸多市場發展機會，包含電動車充電樁與自駕車對 IPC 的潛在需求、全球各國陸續啟動大規模新基礎建設、智慧能源轉型需求持續增溫，以及製造業重視邊緣端AI應用導入等；而全球持續發生零星軍事衝突，迫使各國政府增加軍事預算，也帶動強固型電腦的訂單需求，都會是 IPC 業者積極布局的新興商機。

AI 工業電腦 布局

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