誠美材改選再陷茶壺風暴 經營權之爭董總互槓

偏光板大廠誠美材（4960）再爆經營權之爭，董座何昭陽指控總座連巍鐘尋求外部勢力，意圖以少數股權控制公司經營，他將引進新的外部大股東天逸集團，支持自己續任董座。誠美材獨董則質疑何昭陽未經授權攜出公司大小章，嚴重違反內控，為此已向警局備案。

誠美材近年風波不斷，多年前遭逢葉美麗等外部人士爭奪經營權，公司派最終勝出。如今傳出董座與總座互槓，甚至要引新股東進駐，公司高層的茶壺風暴，再度掀起經營權之爭 。

此事因何昭陽上周末無預警召開員工大會，並發出內部員工信而浮上檯面。

誠美材近年爭議事件 圖／經濟日報提供

何昭陽於內部信點名，誠美材大股東恆泰公司的兩家控股大股東發現連巍鐘有違背恆泰公司董事長職務行為，將保留法律追訴權。誠美材原訂今天舉行董事會公布新任董事候選名單，也因此將延後至23日召開，新任董事名單同步延宕。

誠美材將在6月7月召開股東常會，改選九名董事（含三名獨董）。據了解，目前公司最大股東為群創集團，持股逾8%，恆泰為前五大股東之一，由於連巍鐘是恆泰法人代表，又是誠美材總經理，何昭陽以董事涉訟為名，強調將待恆泰4月20日股東臨時會改選後，再召開董事會提出董事名單。

何昭陽昨天接受專訪時指出，透過律師友人介紹，他日前與大股東天逸集團負責人温峰泰見面溝通，對方與友人近年已買進誠美材26.5%股權，並表態支持他續任董事長，未來大股東不會干預原有業務，也會引進新的策略夥伴，並引進新的事業，為公司創造新利潤。

連巍鐘昨天喊冤，強調何昭陽的指控子虛烏有，他深表遺憾及難過，況且「恆泰一席董事怎麼可能影響誠美材的董事提名？」

連巍鐘反問，大股東如果寄信給何昭陽，為何不在董事會提出，而是發信給員工？何昭陽多次在董事會表態，做到這屆為止，不知為何在兩、三周前突然變臉。

誠美材公司昨晚也發出聲明，直指温峰泰先前涉嫌透過天逸集團名義違法吸金，近期以各種手法聯合特定投資人購買誠美材股份，相關買股人士難以排除由陸資身分偽裝為外資的主體。